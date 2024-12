Van Hanegem onthult inhoud van appje dat hij tijdens PSV - Feyenoord naar Gözübüyük stuurde

Willem van Hanegem heeft zich zondag tijdens de topper tussen PSV en Feyenoord geërgerd aan Serdar Gözübüyük. Volgens de trainer in ruste had de scheidsrechter vooral in de eerste helft in Eindhoven veel vaker geel moeten geven aan spelers van PSV.

''Meteen in het begin gaf hij al een gele kaart. En dan geeft hij nóg een keer een gele kaart'', zo opent Van Hanegem zijn analyse over het optreden van Gözübüyük in het Philips Stadion.

''Hij had drie gele kaarten aan PSV moeten geven, maar die gaf hij niet'', uit Van Hanegem zijn verbazing in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. ''Ik zat met mijn telefoon, kinderachtig misschien, en dacht: Ik ga hem appen in de rust. Dan vraag ik hem of er ook geel geldt voor PSV.''

Gesprekspartner Wessel Penning wil weten of Gözübüyük heeft geantwoord. ''Nee'', luidt het duidelijke antwoord van Van Hanegem. ''Maar even daarna krijgt er wél ééntje een gele kaart. Maar het viel allemaal wel op.''

''Maar Gözübüyük heeft altijd heel veel respect voor je'', werpt Penning op. ''Dus ik zat al te denken: Ja, Gözübüyük denkt wel een beetje aan Willem. Maar dat deed hij dus niet. Hij was toch te veel onder de indruk van het stadion misschien.''

Complimenten

Van Hanegem was in 2019 nog complimenteus richting Gözübüyük na afloop van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. ''"Of ik gisteren wat van hem heb gehoord? Ik kreeg wel een appje, van: 'Gefeliciteerd, goed gedaan.''', zo klonk het destijds in Peptalk van Ziggo Sport.

''Meneer Van Hanegem is voor mij degene die mij altijd heeft gesteund", zei de scheidsrechter in 2019. "Zijn zoon is een hele goede vriend van mij. Hij zei vroeger altijd van 'joh, doorgaan'. En als ik een keer een foutje maak, dan hoor ik dat ook, kan ik je vertellen."