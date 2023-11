Van Hanegem krijgt pijn aan de ogen door Feyenoord; De Kromme licht viertal uit

Maandag, 6 november 2023 om 09:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:58

Willem van Hanegem is kritisch op verschillende spelers van Feyenoord na de minimale zege op RKC Waalwijk (1-2). De Rotterdammers werden de laatste weken bedolven onder de complimenten, maar de Kromme vraagt zich af of de ploeg van trainer Arne Slot het hierna niet wat hoog in de bol heeft gekregen.

Feyenoord speelde met name eind oktober tegen Lazio (3-1 winst) oogstrelend voetbal. In de twee competitiewedstrijden daarna wist de Stadionclub echter minder te imponeren.

Van FC Twente werd met 2-1 verloren, terwijl RKC moeizaam aan de kant werd gezet ondanks dat de Waalwijkers de gehele tweede helft met tien man speelde na een rode kaart voor Shawn Adewoye.

Desondanks denkt Van Hanegem dat Feyenoord dinsdag in de Champions League gewoon kans maakt tegen Lazio, zo schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Feyenoord deed de laatste twee wedstrijden daarentegen ook pijn aan de ogen."

“Zouden er spelers zijn bij Feyenoord die het hier en daar wat hoog in hun bol hebben gekregen?”, vraagt het clubicoon van de Rotterdammers zich af. “Na de winst tegen Lazio werden ze echt bedolven onder de complimenten. Maar na die partij zag ik zo veel spelers tweemaal een heel laag niveau aantikken. Santiago Giménez voorop.”

De Mexicaanse spits liet met een gemiste panenka na om Feyenoord al eerder op voorsprong te zetten. Van Hanegem vindt dat Gimenez moet begrijpen dat hij wekelijks langs de meetlat wordt gelegd. "Tegen FC Twente was het helemaal niks en tegen RKC dus weer niet. En nee, ik kijk niet puur naar die zwakke penalty. Giménez had Feyenoord snel op 0-2 moeten zetten, dat is zijn taak.”

Ook Luka Ivanusec en Igor Paixão waren volgens Van Hanegem onzichtbaar tegen RKC, terwijl Dávid Hancko in zijn ogen ‘maar wat deed’. Ja, die Denilho Cleonise van RKC was ontzettend snel, hoorde ik. Het is wat hè, een snelle aanvaller. Dat zie je niet vaak, toch? Ophouden hoor met die onzin. Hancko laat zich bij de 1-0 gewoon in de luren leggen en dat was een week eerder tegen FC Twente ook al zo met Manfred Ugalde.”