Van Hanegem kiest bij Feyenoord duidelijk partij tussen Priske en De Wolf

Dat Brian Priske bij Feyenoord niet goed overweg zou kunnen met assistent-trainer John de Wolf, vindt Willem van Hanegem niet bijster relevant. De voormalig speler en trainer van de Rotterdamse club is van mening dat de rol van De Wolf als zogeheten cultuurbewaker niet te belangrijk moet worden gemaakt.

''Ik vind een trainer al niet zo belangrijk, dan zijn die mensen (assistent-trainers, red.) dat nog minder'', zo oordeelt Van Hanegem vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

''Die mensen moeten alleen goed met de trainer en de spelers op kunnen schieten. Want je weet dat een heleboel spelers vaak naar dat soort mensen toelopen. Dan moet je gewoon kunnen zeggen wat je vindt'', aldus De Kromme, vertrouwen tussen een hoofdcoach en zijn assistent een groot goed vindt. ''Anders moet je zeggen: 'wegwezen'. Je hoort niet te roddelen.''

Van Hanegem hecht dan ook niet teveel waarde aan de rol van De Wolf als cultuurbewaker binnen Feyenoord. ''Je werkt daar in de hoop dat je meeluistert en eerlijk zegt wat je vindt. Verder zeg je dat tegen niemand anders.''

Volgens de clubicoon is de hoofdtrainer in alle gevallen belangrijker dan de assistent-coach. ''Wij hebben ook wel eens gezegd: 'waarom doet hij dat nou?' Maar dat is zijn goed recht en hij heeft de verantwoording.''

''Als je alles uitrekent, wie er weg is gegaan en wie ervoor terug is gekomen. Dat is nou ook niet waarvan je denkt: zo, dat zijn hele goede. Een paar die je kan gebruiken en dan heb je ook nog zoveel blessures'', schetst Van Hanegem de moeilijke situatie waarin Priske zich soms bevindt in Rotterdam.

Gesprekspartner Wessel Penning neemt het ook op voor Priske. ''Als Dick Advocaat zoveel punten zou halen in de Champions League, zou ik hem nu nog prijzen. Dat is heel bijzonder.''

''Daarom is het ook gek. We hebben wedstrijden gezien dat je denkt: wat spelen ze goed. En dan na twee wedstrijden is het ineens weer afgelopen. Dat begrijp ik niet'', kijkt Van Hanegem op van de wisselvalligheid bij Feyenoord dit seizoen.