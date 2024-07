Van Hanegem: ‘Hij is niet blij met wissel tegen Turkije, maar hou dat voor je’

Willem van Hanegem vindt dat er nog geen hosannasfeer mag zijn rond het Nederlands elftal, zo maakt hij duidelijk in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De columnist tempert de euforie en wijst naar het weinig overtuigende optreden tegen Turkije, al is hij wel zeer positief over de vechtlust van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Het Nederlands elftal mag zich na een zenuwslopende kwartfinale tegen Turkije halvefinalist op het EK noemen. Het team van Koeman keek lange tijd tegen een 0-1 achterstand aan, maar na de gelijkmaker van Stefan de Vrij in minuut 70 werd het zes minuten later 2-1 dankzij een eigen goal van Mert Müldür.

Er was veel euforie in het land, maar Van Hanegem wil dat het publiek en de selectie op hun hoede zijn. De oud-middenvelder is tenslotte nog niet overtuigd van de kwaliteiten van het Nederlands elftal, dat volgens hem niet de beste ploeg van het EK is.

“Ik wil niet de chagrijn zijn of de man die geen feestje kan meevieren, maar hoe denk je dat Engeland dan naar ons kijkt?”, vraagt Van Hanegem zich af. “De Turken hadden in de slotfase echt kans op kans op de gelijkmaker. Ja, we gooiden ons met ziel en zaligheid voor de bal en we bleven overeind en dat leverde de spelers een vracht aan complimenten op.”

De Kromme is overigens erg positief over Denzel Dumfries. “Oranje kan echt niet zonder deze jongen en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat hij de 2-1 voorbereidde. Bij Micky van de Ven spat het er ook vanaf. En Stefan de Vrij doet het al het hele toernooi op die manier, geconcentreerd en messcherp in de duels.”

“Maar als je de eerste helft de worsteling van Memphis Depay, Xavi Simons en Tijjani Reijnders zag en hoe moeizaam ons middenveld draait, dan hoeft nog niemand te rekenen op een rondvaart volgende week maandag.”

Tot slot is Van Hanegem van mening dat Memphis, die in de 87ste minuut werd vervangen door Joshua Zirkzee, op zijn houding moet letten. “En dat Memphis niet blij was met zijn wissel, dat moet hij ook meer voor zichzelf houden. Dit EK nog verder komen, kan alleen als iedereen zichzelf kan wegcijferen voor het grote plaatje.”

