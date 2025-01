Van Hanegem hekelt hype rondom Sébastien Haller: 'Als het een geweldenaar was, dan...'

Willem van Hanegem stoort zich aan de hype rondom Sébastien Haller, die onlangs terugkeerde bij FC Utrecht. De spits uit Ivoorkust kende vorige week een sterke invalbeurt tegen Feyenoord (0-2 overwinning) en tekende voor beide doelpunten in de met 1-2 gewonnen bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

''Het is natuurlijk een prima spits, maar het lijkt alsof er een soort wereldwonder is gekomen'', verzucht presentator Wessel Penning vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

''Je gaat mij nou opstoken, hè'', reageert Van Hanegem, die het overigens wel eens is met de stelling die Penning poneert.

''Haller wint een duel op de middellijn van Trauner en geeft een goed passje, nou ja goed: doelpunt'', vervolgt Penning zijn analyse over de Utrecht-spits. ''En nu tegen RKC een intikker, komt hij goed naar de eerste paal. En hij schiet er een penalty in. Maar iedereen doet net alsof er echt iets ongelooflijks gaande is.''

''Weet je wat het ook is?'', haakt Van Hanegem in. ''Die jongen heeft natuurlijk een ziekte gehad en ik heb het gevoel dat dat ook zogenaamd meespeelt.'' Volgens De Kromme vallen dergelijke levensverhalen altijd heel goed bij het publiek, of het nou klopt of niet.

''Dat maakt vaak niet uit. Zo zijn een heleboel mensen. Die jongen zelf niet, dat is een hele aardige speler. Maar als het een geweldenaar was, dan had hij nog bij Borussia Dortmund gespeeld'', vindt Van Hanegem niet dat Haller zoveel complimenten verdient.

Haller scoorde tegen RKC als invaller al na 22 seconden, om vervolgens ook de winnende treffer te produceren. Nummer drie Utrecht en Haller staan zaterdagavond tegenover AZ, dat zes punten minder verzamelde tot dusver en zesde staat.