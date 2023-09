Van Gangelen onthult wat Mislintat achter rug van Steijn om zei over wissels

Zondag, 24 september 2023 om 12:58 • Rian Rosendaal

Jan Joost van Gangelen treedt zondag met details naar buiten over Sven Mislintat, die volgens De Telegraaf zaterdag de trainerskamer en enkele kantoren van Ajax binnenstormde. Volgens de verslaggever zei de technisch directeur tegen een bepaalde speler dat hij het onbegrijpelijk vindt dat trainer Maurice Steijn hem niet opstelt. Om welke speler het precies gaat wordt overigens niet duidelijk.

"Mislintat schijnt, toen Steijn er nog niet was, alle trainerskamertjes en alle andere kamertjes te zijn binnengestormd", verklaart Van Gangelen vanuit de Johan Cruijff ArenA in een video-item van Goedemorgen Eredivisie. "Hij schijnt te hebben gezegd: 'Het is D-Day, het moet gebeuren. Het lot van Steijn hangt van Ajax-Feyenoord van aankomende zondag af'. Daarbij schijnt hij ook nog spelers die niet spelen op de rug te hebben geslagen van 'onbegrijpelijk dat je niet speelt, ik had je allang opgesteld'. Kortom, mensen zeggen dat het niet helemaal goed gaat met Sven", aldus de verslaggever van de betaalzender.

?? 'Sven Mislintat is de trainerskamer binnengestormd en heeft gezegd dat het D-day is voor Maurice Steijn'#ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2023

"De vraag is dan: kun je hem spreken? Nee, want hij neemt de telefoon niet op als je hem belt", beantwoordt Van Gangelen zijn eigen vraag. "We kunnen wat dat betreft geen hoor en wederhoor doen. Maar meerdere bronnen bevestigen dit verhaal. Kortom, uitclubs die hier komen noemen dit altijd de snelkookpan. Daar lijkt het van buiten ook wel een beetje op, al is het van binnen best mooi", aldus Van Gangelen vanuit Amsterdam.

Mislintat moet oppassen

John van ’t Schip, voormalig speler en assistent-coach van Ajax, is verrast door de manier van doen van Mislintat. "Ik denk dat hij een nachtje heeft doorgehaald als je dat doet. Ik zou me een beetje gedeisd houden na alles wat gepubliceerd is deze week", zo doelt hij in Goedemorgen Eredivisie naar het onderzoek van Ajax naar mogelijke belangenverstrengeling van Mislintat bij binnenkomende transfers. Het is overigens zo goed als uitgesloten dat de technisch directeur zondag aanwezig is bij De Klassieker tegen Feyenoord.