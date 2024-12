Van Gangelen deelt kort na RKC Waalwijk-Feyenoord opvallende statistiek over Ihattaren

Mohamed Ihattaren liet zich gelden bij RKC Waalwijk, dat nipt met 2-3 verloor van Feyenoord. De in de slotfase ingevallen middenvelder zorgde met goed voorbereidend werk diverse malen voor gevaar in het strafschopgebied van de opponent uit Rotterdam.

''Hij viel in de 81ste minuut in en heeft drie kansen gecreëerd, meer dan alle RKC'ers bij elkaar opgeteld in deze wedstrijd'', verwijst presentator Jan Joost van Gangelen van De Eretribune naar de statistieken van Ihattaren tijdens zijn invalbeurt. ''Dat is toch ook ongelooflijk eigenlijk?''

''Je ziet aan alles dat die jongen ontzettend goed is'', vult Kees Kwakman direct aan. ''Alleen, het fysieke gedeelte... Daar hebben we het vantevoren al over gehad. Daar zal hij echt iets mee moeten gaan doen.''

''Achter alles wat hij met de bal doet, zit een idee'', is ook Mario Been zeer onder de indruk van de voetbalkwaliteiten van Ihattaren.

''Maar je ziet aan alles dat hij fysiek nog stappen moet zetten'', herhaalt Kwakman nog maar eens. Het is te hopen dat hij dat voor elkaar krijgt, want dan gaan we nog lang van hem genieten.''

Van Gangelen vraagt zich af of Ihattaren RKC in zijn eentje voor degradatie kan behoeden. ''Dat vind ik te ver gaan. Als je zes punten hebt... Het gaatje naar de andere ploegen wordt ook steeds groter. Dan zal je wedstrijden echt moeten gaan winnen'', zo oordeelt Been.

''Wanneer is hij honderd procent fit? Wanneer kan hij starten?'', vraagt de voormalig coach van onder meer Feyenoord zich af.