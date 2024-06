Van Gangelen: ‘Als mijn dochter over 10 jaar met hem thuiskomt, ben ik gelukkig’

Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen zijn enorm te spreken over het optreden van Nathan Aké, zowel binnen als buiten het veld. Na afloop van de 1-2 zege op Polen stond de verdediger van het Nederlands elftal ESPN te woord en hij komt volgens de verslaggevers erg stabiel over. De presentator zegt gekscherend dat een type als Aké over tien jaar altijd met zijn dochter zou mogen thuiskomen.

“Wat ik zei over als mijn dochter wat ouder is? Ja, Koosje! Onze Koosje is nu tien jaar oud, dus laten we vooral niet te hard van stapel lopen”, lacht Van Gangelen in de studio van ESPN in gesprek met Kraay junior. “Maar mocht ze nou over een jaar of tien met een Nathan Aké thuiskomen, dan ben ik een gelukkig man.”

“Een Nathan Aké neemt bloemen mee voor mijn vrouw, hij is slim, bedachtzaam, relaxt, hij schenkt een lekker biertje voor me in en kan over alles meepraten. Aan het einde van de avond zegt hij wel dat hij blijft slapen, haha”, besluit de presentator lachend.

“Je merkt aan hem, hij speelt natuurlijk bij Manchester City, dat hij nergens meer warm of koud van wordt”, voegt Kraay junior toe aan de woorden van Van Gangelen. “Zowel binnen als buiten de lijnen maakt hij een standvastige indruk. Hij voetbalt ook zoals je hem hoort praten.”

Nederland is zondag uitstekend begonnen op het EK. In Hamburg leek de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 1-1 gelijk te spelen tegen Polen, totdat invaller Wout Weghorst tien minuten voor tijd genadeloos toesloeg: 1-2.

Aké zelf blikt terug op een moeilijk duel, en baalt vooral van de relatief vroege tegentreffer. “We moeten het nog terugkijken, maar ik denk dat hij een te makkelijke aanloop kreeg om voor de verdediging te komen.”

“We hadden deze week veel getraind op deze situaties, dus dan is het wel vervelend dat je hem zo tegenkrijgt. Dat mag niet meer gebeuren”, besluit Aké. “We bleven wel rustig en creëerden daarna weer veel kansen. We gaven ook niet veel meer weg."

