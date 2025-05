Van Gaal is eerlijk over rol bij Ajax: 'Ik mag dit eigenlijk niet zeggen, maar...'

Louis van Gaal twijfelt openlijk over zijn huidige functie als extern adviseur bij Ajax. In gesprek met ESPN erkent de oud-middenvelder dat hij zich meer trainer of beleidsbepaler voelt dan adviseur.

Van Gaal is sinds 2023 als adviseur van de Raad van Commissarissen verbonden aan Ajax. "Ik wil Ajax graag helpen", zegt de geboren Amsterdammer in gesprek met ESPN, dat de gevierde coach spreekt in het kader van de nieuwe documentaire 'De Sparta-jaren van Van Gaal'.

Van Gaal woont al jaren niet meer in Nederland. "Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal en dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur. Ik stel graag mijn voetbalkennis in dienst van de RvC."

Toch voelt Van Gaal zich niet zo thuis in zijn functie. "Ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik ben nu adviseur van Ajax en die rol is nou niet op mijn lijf geschreven", aldus Van Gaal.

Van Gaal werd bijna twee jaar geleden door Ajax binnengehaald als adviseur na de faliekant mislukte transferzomer onder technisch directeur Sven Mislintat, die in het najaar van 2023 werd ontslagen.