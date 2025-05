'Van een eventuele transfer Mohamed Ihattaren is absoluut geen sprake'

Van een transfer van Mohamed Ihattaren naar FC Groningen lijkt absoluut geen sprake. Journalist Leon ten Voorde gaf afgelopen week aan dat een transfer van de hangende rechtsbuiten naar het Hoge Noorden een logische stap zou zijn, maar clubwatcher Stefan Bleeker ontkent een eventuele link tussen Ihattaren en FC Groningen.

Mohammed Allach maakte bekend na vijf jaar afscheid als technisch directeur van RKC Waalwijk. Hij besloot een nieuw avontuur aan te gaan bij Groningen, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend.

Aangezien Ihattaren eerder al had laten weten dat hij een nieuwe stap in zijn carrière ziet zitten en hij een goede band heeft met Allach. Uit die gegevens volgde voor Ten Voorde een logische rekensom, zo liet hij weten in de podcast De Ballen Verstand.

“Die gaat naar Groningen. Hij gaat met Mo Allach mee”, zo sprak Ten Voorde zijn verwachting uit, overigens zonder het te brengen als nieuws.

Op X laat Bleeker, journalist bij RTV Noord, weten van algemeen directeur Frank van Mosselveld te hebben gehoord dat er van een stap naar FC Groningen 'absoluut geen sprake' is.

"De geruchten rond Mo Ihatarren en FC Groningen kunnen de prullenbak in. Volgens directeur Frank van Mosselveld is er absoluut geen sprake van een eventuele overgang", aldus Bleeker.

Afgelopen week zei Ihattaren dat hij en zijn zaakwaarnemer zelf al weten waar hij zijn carrière voor wil zetten, maar hij wilde niet zeggen bij welke club dat zou zijn.