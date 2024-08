Van Dijk voor de vierde keer in elftal van het jaar Premier League; individuele prijs voor Summerville

De PFA heeft bekendgemaakt welke elf namen het team van het jaar van het afgelopen Premier League-seizoen vormen. Onder meer Virgil van Dijk heeft een plekje bemachtigd in het elftal, dat gekozen is op basis van stemmen van Premier League-spelers.

David Raya is verkozen tot de beste doelman van het afgelopen jaar. De Spanjaard van Arsenal ziet de verdediging voor hem gevormd worden door Arsenal-teamgenoten William Saliba en Gabriel Magalhaes, Van Dijk (Liverpool) en Kyle Walker (Manchester City). Voor Van Dijk is het alweer de vierde keer dat hij tot het beste elftal van de Premier League behoort.

Ook het middenveld wordt gedomineerd door Arsenal-spelers. Zowel Declan Rice als Martin Ødegaard heeft een plekje bemachtigd in het elftal. Rodri (Manchester City) completeert de middelste linie.

Voorin is er plek ingeruimd voor Erling Braut Haaland, Phil Foden (beiden Manchester City) en Ollie Watkins (Aston Villa). Laatstgenoemde was een van de grote verrassingen in de Premier League afgelopen seizoen.

Grote afwezige in het elftal is Cole Palmer. De creatieveling was het afgelopen seizoen goed voor 22 goals en 11 assists in de Premier League alleen al, maar dat bleek dus onvoldoende om opgenomen te worden in het elftal van het jaar.

Palmer gaat wel met een prachtige individuele prijs naar huis. Het jeugdproduct van Manchester City is namelijk verkozen tot PFA Talent van het Jaar. Foden gaat aan de haal met de prijs voor Speler van het Jaar.

Ook Crysencio Summerville gaat met zilverwerk naar huis. De Rotterdammer is op basis van zijn prestaties bij Leeds United verkozen tot speler van het jaar in het Championship. Inmiddels in Summerville actief voor West Ham United.

PFA Premier League Team van het Jaar: Raya; Walker, Gabriel, Van Dijk, Saliba; Rice, Rodri, Ødegaard; Watkins, Haaland, Foden.