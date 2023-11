Van Dijk sprak teamgenoot bij Oranje over zijn gedrag: ‘Hij weet het zelf ook’

Dinsdag, 21 november 2023 om 23:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:06

Virgil van Dijk heeft gesproken met Wout Weghorst over zijn veelbesproken interview na afloop van het EK-kwalificatieduel met Ierland (1-0). De spits maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, maar in gesprek met NOS-verslaggever Arman Avsaroglu bleek hij toch zeer licht ontvlambaar.

Na afloop van de gewonnen wedstrijd (1-0) op zaterdag liet Weghorst duidelijk weten weinig te snappen van de kritische vragen van NOS-journalist Avsaroglu. Eerder gaf Ronald Koeman al aan dat de spits minder emotioneel had kunnen reageren en nu blikt ook Van Dijk terug op het interview.

“Ik heb in de afgelopen dagen een arm om Weghorst heen geslagen en gezegd dat hij zich niet te druk moet maken”, reageert Van Dijk voor de camera van de NOS. “Er is heel veel over gesproken.”

“Maar rondom het team en de staf heerst die negativiteit totaal niet. Ik denk dat het wel duidelijk is dat Wout weet dat hij misschien iets anders had kunnen reageren. Het zat gewoon hoog bij Wout. Soms zijn we net mensen en soms lopen dingen zoals ze lopen."

“Het gaat erom hoe wij als groep zijn. Wat er binnenskamers speelt moet goed zijn. De geluiden van de buitenkant moeten ons niet kunnen raken”, aldus Van Dijk, die bovendien aangeeft zich te willen focussen op de positieve kanten van het Nederlands elftal.

“Ik ben iemand die vaker naar het positieve kijkt dan het negatieve. Het negatieve moet benoemd worden en dat wordt zeker ook gedaan bij ons. We kunnen hard met elkaar zijn. Dat hoort zo, maar dat hoeft niet altijd gezien te worden door de buitenwereld.”

"Als het onderling maar goed zit tussen ons. Wij moeten weten wat we willen uitstralen en onderling moeten we elkaar ook kunnen corrigeren. Dat gebeurt ook", benadrukt de aanvoerder.