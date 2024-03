Van Dijk is helemaal terug op wereldniveau: ‘Zó goed! Beter dan Haaland’

Virgil van Dijk heeft zondag grote indruk gemaakt als captain van Liverpool in de topper tegen Manchester City (1-1). De Oranje-international wordt na afloop van alle kanten bewierookt, onder door meer oud-Liverpool-verdediger Jamie Carragher. "Ik vind Van Dijk zelfs een betere verdediger dan dat Erling Braut Haaland als spits is. Zó hoog sla ik Van Dijk aan", aldus Carragher bij Sky Sports.

Van Dijk weerhield Haaland niet alleen van scoren, de centrale verdediger was in balbezit eveneens van grote waarde voor Liverpool. Liefst 97 van de 99 passes die Van Dijk verstuurde bereikten het eindstation. De Nederlander verloor bovendien geen enkel kopduel. Zowel Anfield Watch als This is Anfield geeft Van Dijk het rapportcijfer 9.

Carragher zal daar in de studio van Sky nog niet van op de hoogte zijn geweest, maar de oud-mandekker is eveneens zeer lyrisch over het optreden van Van Dijk. "De grote centrale verdedigers op aarde spelen niet alleen hun eigen wedstrijd, die controleren de hele laatste linie van vier. Dat deed Van Dijk vandaag."

Liverpool kampt met veel blessures, waardoor Jürgen Klopp opnieuw moest puzzelen om een opstelling te maken. Joe Gomez verhuisde noodgedwongen naar de linksbackpositie, waardoor de zelf opgeleide Jarell Quansah in het centrum naast Van Dijk kwam te spelen. "Als je vooraf naar het wedstrijdformulier kijkt dan denk je: oeh, Manchester City komt met onder anderen De Bruyne en Haaland..."

De defensie van Liverpool wist de aanvallers van City echter grotendeels te beteugelen. "Ook Quansah speelde geweldig, briljant", vindt Carragher. "Hij is een jonge speler die zich mag focussen op zijn eigen wedstrijd. En dat kon ook dankzij Van Dijk, die heerste. Quansah kan kan zich concentreren op zijn eigen wedstrijd."

Vigil van Dijk speelde een ijzersterke wedstrijd en hield Haaland van het scoren af

De reactie van Van Dijk

Bart Nolles vanvraagt Van Dijk of Haaland zondag in zijn broekzak zat. "We gaan geentonen", reageert de verdediger. "Je wil altijd tegen de beste spitsen spelen. Haaland is een geweldige doelpuntenmaker, maar gelukkig hebben we hem vandaag niet laten scoren. Ook credits daarvoor naar Quansah."

Van Dijk spreekt na afloop van 'een heerlijke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer'. "Maar wij kwamen voor de winst natuurlijk. Helaas hebben we die niet kunnen pakken."

