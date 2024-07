Van der Vaart wijst naar grote communicatiefout van twee spelers bij tegengoal

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het handelen van Donyell Malen voorafgaand aan de treffer van Engeland. Volgens de analist was er een miscommunicatie tussen de aanvaller en Denzel Dumfries, waardoor er veel ruimte kwam op het middenveld voor de ploeg van Gareth Southgate. Volgens Van der Vaart ging het meermaals fout.

Het duel begon uitstekend voor Oranje. Een diepe bal van Dumfries even later leek niets op te leveren. Xavi Simons gaf de aanval echter niet op, snoepte de bal af van Rice en schoot van vlak buiten de zestien fantastisch raak in de kruising: 1-0.

Lang kon het Nederlands elftal niet genieten van de voorsprong, want elf minuten later kwamen de Engelsen al op gelijke hoogte. Engeland schrok wakker na de goal en zocht al snel de aanval, en met name Saka toonde zich een gevaar.

Kane kreeg plots een serieuze schietkans. Gehinderd door Dumfries schoot hij over, maar arbiter Felix Zwayer zag een overtreding, floot voor een strafschop en deelde Dumfries geel uit voor zijn hooggeheven been jegens Kane. Verbruggen zat er dichtbij, maar de penalty van Kane was te zuiver om er iets aan te doen: 1-1.

“Er was een miscommunicatie tussen Malen en Dumfries”, oordeelt Van der Vaart. “Hij zei nog dat Dumfries aan de rechterkant moest blijven. Maar daarna liep hij zelf ook naar de rechterkant, waardoor Jude Bellingham volledig vrij kwam op het middenveld. En dit ging wel vaker fout.”

“Die Engelsen waren ook goed en scherp op miscommunicaties bij Oranje. Ze maakten er goed gebruik van”, aldus Van der Vaart.

