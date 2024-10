Theo Janssen wil ‘gehypete’ Ajax-speler liever niet zien bij het Nederlands elftal

Aan tafel bij NOS Studio Voetbal zijn de tafelheren eensgezind: Ian Maatsen moet de linksback van het Nederlands elftal zijn tegen Duitsland. Doordat Micky van de Ven vermoedelijk doorschuift naar het centrum moet Ronald Koeman een keuze maken tussen Maatsen en Jorrel Hato. Bij Studio Voetbal heeft eerstgenoemde een streepje voor.

“Kijk, we doen alsof Hato hoger in de hiërarchie staat dan Maatsen, omdat hij vrijdag tegen Hongarije mocht invallen”, opent Arno Vermeulen de discussie. “Maar dat was toen we tegen tien man stonden.” Hato verving in minuut 89 van de wedstrijd tegen Hongarije (1-1) Cody Gakpo.

“Ik kan me dan wel voorstellen dat je Maatsen dan niet brengt, omdat dat bijna een aanvaller is”, kan Vermeulen zich vinden in de keuze van Koeman. “Het zegt volgens mij niets over morgen (maandag, red.). Ik kan me voorstellen dat je dan wel met Maatsen begint tegen Duitsland.”

Rafael Van der Vaart denkt dat Koeman gewoon weinig met Maatsen heeft. “Hij roept hem dan ook op voor het EK, waarin die er geen enkele keer inkwam. Het helpt natuurlijk ook niet mee dat hij nu weinig speelt bij Aston Villa. Maar het is wel een hele goede speler, ik denk dat hij onze beste linksback is op het moment.”

Theo Janssen is het eens met zijn collega’s. “Jurriën Timber is er nu niet bij, maar die speelt ook wel eens linksback bij Arsenal. Die zou dat goed hebben kunnen invullen, maar nu gaat mijn voorkeur ook uit naar Maatsen.” Volgens Janssen is de linksback van Aston Villa iets verder in zijn ontwikkeling dan Hato.

“Hato heeft een hype meegemaakt, heeft het heel erg goed gedaan, is heel snel gekomen. Maar dat vind ik meer een centrale verdediger dan een linksback. Ik denk dat Maatsen echt iets kan toevoegen aan het spel. Die staat er niet, maar die komt er, net zoals Dumfries. Maatsen is een speler die altijd onderweg is.”

Op de persconferentie zondag wilde Koeman niets prijsgeven over zijn opstelling. Zo was het slechts ‘niet onlogisch’ om te denken dat Micky van de Ven, die vrijdag nog linksback was, de plek van de geschorste Virgil van Dijk in het centrum over zou nemen. Koeman wilde niet zeggen of Hato of Maatsen maandag de linksback is tegen Duitsland.