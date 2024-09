Van der Vaart staat te kijken van Eredivisie-speler: ‘Die man heeft een magneet in zijn schoenen’

Rafael van der Vaart staat te kijken van ‘het neusje voor de goal’ van Guus Til. De PSV’er stond ook zondag, zoals zo vaak, weer op de juiste plek in de zestien om zijn aandeel in de doelpuntenproductie te verzorgen in het duel met Go Ahead Eagles (3-0). Van der Vaart noemt het ‘ongelooflijk’ hoe vaak Til in de juiste positie voor de goal belandt. “Die man heeft een magneet in zijn schoenen”, aldus de analist bij Studio Voetbal.

Na een stroef begin was het Til die PSV op weg hielp tegen Go Ahead. De middenvelder stond na een flipperkast in de vijandige zestien op de juiste plek om de bal in de korte hoek langs Deventerse doelman Luca Plogmann te schieten: 1-0. Van der Vaart wil daar zondag graag zijn zegje over kwijt. “Die Til is wel ongelooflijk”, steekt de analist van wal.

“Het is geen geluk meer”, vervolgt hij.” Die man heeft een magneet in zijn schoenen. De bal komt al-tijd naar hem toe als hij in de zestien is. Ik ken zijn statistieken niet, maar het moet echt bizar zijn.”

In elk geval betekende het dit seizoen al Tils derde goal in de vijf wedstrijden die hij speelde. In drie van die wedstrijden was hij invaller, vanuit welke rol hij een van de goals, maar ook drie assists produceerde. Ook begin vorig seizoen was Til al zo productief. Na vijftien Eredivisie-wedstrijden stond hij al op zeven goals en vier assists.

Daarnaast beleefde Til echter een terugval, een trend die Van der Vaarts tafelgenoot Pierre van Hooijdonk ook deze jaargang verwacht. “Het grappige is: dat soort spelers zijn aan het begin van het seizoen altijd het best. Daarna wordt het weer iets minder, wanneer het kouder wordt. Die spelers heb je gewoon, dat is ook zo met een Halilovic (Fortuna Sittard, uitgesproken favoriet van Van der Vaart, red.).”

Spijts zijn vermeende ‘tweede seizoenshelftsdip’ mag Tils aandeel in PSV’s succes niet miskend worden. Met tien goals en zes assists had de vijfvoudig Oranje-international een aandeel in ruim 14 procent van de 111 Eredivisie-treffers die de Eindhovenaren afgelopen seizoen maakten.

In drie speelronden in de huidige jaargang deed PSV ook alweer achttien maal het net bollen. De in de winter vertrekkende Hirving Lozano prijkt momenteel met drie goals bovenaan de topscorerslijst.