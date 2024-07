Rafael van der Vaart schrikt van interview: ‘Nederland speelt zoals hij praat’

Het interview dat Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk na afloop van de nederlaag tegen Oostenrijk (2-3) heeft gegeven kan analist Rafael van der Vaart niet bekoren. De voormalig international, werkzaam voor de NOS, mist pit in zowel het spel van Nederland als de interviews van Van Dijk.

Van Dijk werd direct na afloop geïnterviewd op het veld. “Een heel slechte wedstrijd, in alle opzichten”, concludeerde de verdediger van Liverpool. “We begonnen slap, in balbezit maar ook in duels. Dan loop je achter de feiten aan.”

“Als je momenten van druk kiest en de bal verovert, moet je die wat langer vasthouden”, gaat Van Dijk verder. “Dan kom je in het spel. Maar het begon met de duels, de energie die we daarin steken was niet voldoende.”

Van Dijk weet niet waar de slappe inzet vandaan komt. “Ik heb daar op dit moment geen verklaring voor. Dit kan gewoon niet. We moeten het veel beter doen, dat is duidelijk. We zijn hier allemaal verantwoordelijk voor. Als we iets willen bereiken dit toernooi, moeten we heel snel iets veranderen.”

Van der Vaart

Vanuit zijn analistenstoel reageert Van der Vaart vol ongeloof op het interview van Van Dijk. “Nederland heeft gespeeld zoals hij praat. Er moet wat gif in komen, want het was een schande vandaag. Dat wil ik wel van een aanvoerder terughoren in zijn interviews. Ik wil een beetje passie zien! Zoals ik nu praat.”

Collega Pierre van Hooijdonk is een stuk milder voor Van Dijk. “Ik geef het hem te doen, elke keer maar weer dat verhaaltje doen als je zo’n slechte wedstrijd hebt afgeleverd als eftal. Je wil ook niemand afvallen en moet politiek correct blijven. Wat wij gezien hebben vandaag... Ik vond het echt vreselijk. Deze tegenstander heeft ons alle hoeken van het veld laten zien.”

