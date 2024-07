Van der Vaart reageert onmiddellijk op zeer verrassende basisplek Bergwijn

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn compleet verrast door het besluit van Ronald Koeman om Steven Bergwijn op te stellen. In de achtste finale van het EK krijgt niet Donyell Malen, maar de vleugelspits van Ajax een basisplek. “Ik had helemaal niet meer aan hem gedacht”, aldus Van der Vaart bij de NOS.

Het Nederlands elftal gaat proberen om voor het eerst sinds 2008 de kwartfinale op een EK te halen. In een poging Roemenië in de achtste finale aan de kant te zetten kiest bondscoach Ronald Koeman ervoor om Joey Veerman en Lutsharel Geertruida aan de kant te houden. Zij worden vervangen door Denzel Dumfries en Xavi Simons. Verder maakt Malen dus verrassenderwijs plaats voor Bergwijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Verrassend”, concludeert Van Hooijdonk. “Ook omdat ik vond dat Malen het prima deed met zijn aanvallende acties. Onverstandig? Nou, ik vind het gewoon echt opvallend. Malen was niet een dissonant in het elftal. Sterker nog: ik vond hem een van de beteren.”

“Hij is wel een speler die ook snel is. Hij zal niet zo snel zijn als Frimpong, maar hij zal aan de rechterkant ook diepte moeten maken. Daarnaast zie je ook dat Bergwijn heel erg veel in de bal komt, ook bij Ajax”, aldus de oud-spits.

Het nieuws dat Bergwijn speelt komt ook voor Van der Vaart totaal onverwacht. “Verrassend, ik had helemaal niet aan hem gedacht eigenlijk.”

“Normaal gesproken valt iemand die het goed doet op, en hij krijgt dan de volgende wedstrijd een kans vanuit de basis. Dit is uit het niets. We weten allemaal wat hij kan, maar hij heeft het dit seizoen heel moeilijk gehad.”

“Misschien hoopt Koeman dat hij een bevlieging krijgt dit toernooi. We horen dat hij geweldig schijnt te trainen, maar het is natuurlijk maar training. Maar als hij het op zijn heupen heeft, dan is het natuurlijk een geweldige speler. Met Dumfries heeft hij vaker goed gespeeld.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties