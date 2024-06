Van der Vaart had één speler niet laten spelen tegen Polen: ‘Hij voegt niks toe’

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het optreden van Georginio Wijnaldum. De aanvallende middenvelder kwam dertig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Oranje in het EK-duel met Polen (1-2), maar de analyticus maakt duidelijk dat Wijnaldum niets toevoegde aan het Nederlands elftal.

Nederland is zondag uitstekend begonnen op het EK. In Hamburg leek de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 1-1 gelijk te spelen tegen Polen, totdat invaller Wout Weghorst tien minuten voor tijd genadeloos toesloeg: 1-2.

“Het was duidelijk dat Koeman over een plan B en plan C beschikte”, concludeert Van der Vaart na afloop voor de camera van de NOS. “Het is uiteindelijk ook gewoon een grote groep.”

“Ik moet wel zeggen dat ik Wijnaldum onzichtbaar vond invallen. Dat had van mij niet gehoeven. Hij had weinig balcontacten en ik heb hem eigenlijk niet gezien. Zes balcontacten volgens mij.”

“Als je dan kijkt naar Donyell Malen... Die komt erin en je ziet gewoon meteen dat hij scherp is, erlangs gaat, voorzetten geeft en corners eruithaalt. Het is heerlijk dat je dat soort spelers nog gewoon kan brengen”, aldus Van der Vaart.

Wijnaldum kwam na een uur spelen in de ploeg voor de tegenvallende Joey Veerman, maar dat had van Van der Vaart dus niet gehoeven. Ook uit de cijfers blijkt dat Wijnaldum inderdaad geen sterke invalbeurt had.

De middenvelder van Al-Ettifaq speelde 28 minuten mee in de officiële speeltijd en hij had slechts zes balcontacten. Van de zes verstuurde passen speelde hij er vier naar een ploeggenoot (67 procent). Hij creëerde geen kans en produceerde evenmin schoten.

