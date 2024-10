Van der Vaart ergert zich aan Ajax-speler: 'Als hij niet zo onrustig was speelde hij bij Real Madrid'

Rafael van der Vaart heeft zich tijdens de eerste helft van Slavia Praag - Ajax geërgerd aan Brian Brobbey. De spits van de Amsterdammers liet meerdere opgelegde kansen liggen en Van der Vaart ziet een terugkerend patroon, zo vertelt hij bij Ziggo Sport.

Brobbey creëerde zijn eerste grote kans zelf, door knap weg te draaien bij zijn tegenstander. De afronding was vervolgens niet van hoge kwaliteit, daar hij voorlangs schoot. Vlak voor rust miste Brobbey een nog grotere kans. Ditmaal ging hij recht op doelman Antonín Kinský af en prikte hij naast.

Van der Vaart haalt de eerste kans van Brobbey aan. "Het is echt... Weet je wat het is? Hij wil zó hard schieten, half wreef half binnenkant. Hij doet dit weer heel sterk", doelt hij op het wegdraaien bij zijn tegenstander, "maar dit gebeurt hem veel te vaak."

"Dit is echt trainbaar vind ik. Zó veel onrust in de afwerking, dat ik me afvraag: als je traint, doe je dat dan? Er zijn zo veel mensen die zeggen: 'Plaats hem lekker met je binnenkant in de verre hoek, en het is klaar.'"

"Als hij dat ook nog eens zou hebben, zou hij bij Real Madrid spelen. Dat weet ik ook wel. Want ik vind hem echt sterk. Die ene kans ook, waar hij zo loskomt", is Van der Vaart toch ook lovend over de kwaliteiten van Brobbey.

Ajax maakte in de eerste helft geen bijster geweldige indruk, maar heeft het geluk dat Slavia voor rust ook niet heeft weten te overtuigen. De Amsterdammers leiden halverwege met 0-1 dankzij een benutte strafschop van Branco van den Boomen.