Van der Vaart: 'Dit klinkt gek, maar ik vind hem een betere uitvoering van Haaland'

Viktor Gyökeres heeft opnieuw enorme indruk gemaakt op de analisten van Rondo. De 26-jarige spits van Sporting Portugal maakte vrijdag tegen CF Estrela (5-1 winst) liefst vier doelpunten en krijgt daarvoor een opvallend compliment van Rafael van der Vaart. "Dit klinkt een beetje gek, maar ik vind hem een betere uitvoering van Haaland", aldus de oud-middenvelder in de talkshow van Ziggo Sport.

Marco van Basten is eveneens overtuigd van de kwaliteiten van Gyökeres. "Ik vind hem echt een voetballende spits. Sterk, scoort makkelijk, is rustig voor de goal. Een-op-een met de keeper denkt hij vaak niet na, maar hij is ook in staat om de keeper te passeren. Ik vind hem echt een goede spits. Ik kan wel van hem genieten."

Van der Vaart zegt opvallend genoeg dat Gyökeres 'wat meer' heeft dan Erling Haaland van Manchester City. "In het meevoetballen. Hij is aan de bal ook heel goed. Hij maakt er net zoveel als hij bij Manchester City zou spelen."

Gyökeres kwam in oktober niet tot scoren in de Champions League tegen PSV (1-1). "Hij was die wedstrijd een beetje ongelukkig", aldus Van der Vaart. "Ryan Flamingo speelde ook heel goed tegen hem. Maar toen nam hij ook al een paar keer een bal heel sterk aan, dat ik dacht: wow, jij kan wel meer dan een andere spits."

Wesley Sneijder, die ook aanwezig is, snapt wat Van der Vaart bedoelt. "Bij Haaland oogt het soms een beetje zwaar en moeilijk. Gyökeres is wat lichtvoetiger."

Opmerkelijk is dat Gyökeres pas op latere leeftijd écht is doorgebroken in het internationale topvoetbal. De Zweed speelde eerder voor kleinere clubs als Coventry City en FC St. Pauli. Van Basten heeft daarvoor een verklaring. "Als je goed traint, serieus bezig bent met je vak, en je speelt tien à vijftien jaar achter elkaar betaald voetbal, dan wordt je tijdens je carrière nog twee, drie klassen beter. Honderd procent."