Van der Vaart: 'Aan deze reactie zie ik dat de spelers die trainer helemaal niks vinden'

Rafael van der Vaart vermoedt dat de selectie van Feyenoord niet tevreden is over trainer Brian Priske, zo maakt hij duidelijk tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS. De analist baseert zijn vermoedens mede op de woede van Quinten Timber bij zijn wissel en het vertrek van Justin Bijlow.

Bijlow nam zondag in tranen afscheid van het Feyenoord-publiek. Van der Vaart denkt dat hij de club met pijn in het hart verlaat, maar hij denkt dat ook de keuze van Feyenoord voor trainer Priske een rol heeft gespeeld.

“Justin Bijlow heeft gewoon te veel blessures gehad”, begint Van der Vaart. “Ik vind hem veel beter dan Wellenreuther. Maar je kan Wellenreuther niet meer wisselen, want hij heeft het in principe goed gedaan. Maar dan ga je toch kijken...”, vervolgt hij hoofdschuddend.

“Toen Timber gewisseld werd dacht ik door zijn reactie: die spelers vinden die nieuwe trainer helemaal niks. Dat heb je natuurlijk wel snel, maar dit gebeurde niet bij Slot.”

“Bij Slot ging je eruit en was het klaar. Slot had hem in de eerste plaats nooit gewisseld, maar die reactie had Timber bij Slot ook nooit gegeven. Ik vond dat een heel apart moment”, aldus Van der Vaart.

Eredivisie Willem II WII 2024-08-31T19:00:00.000Z 21:00 Sparta SPA

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

Zondagmiddag werd Timber tot zijn eigen onvrede naar de kant gehaald door Priske, die na afloop van het duel met Sparta (1-1) tekst en uitleg gaf bij zijn besluit om de middenvelder te vervangen.

“Het is mijn taak om moeilijke beslissingen te nemen. Ik heb Quinten ook volgende week nodig, en over vier weken, en acht weken. Quinten heeft niet heel veel getraind in de voorbereiding, dus hij heeft nog te weinig fysiek om de intensiteit vol te kunnen houden. Dat was de reden waarom ik hem gewisseld heb”, aldus Priske.