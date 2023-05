Van der Sar was ‘afwezig’ tijdens Nouri-zaak: ‘Hij was er gewoon niet’

Zaterdag, 27 mei 2023 om 07:15 • Laatste update: 07:21

Khalid Kasem was vrijdagavond te gast in het Ziggo Sport Voetbal Café. De Nieuwegeiner is tegenwoordig vaak te zien als televisiepresentator, maar is ook nog altijd woordvoerder van de familie Nouri. Aan tafel in het praatprogramma van Ziggo kwam Kasem met een update over Abdelhak Nouri. Ook de rol van Edwin van der Sar in de dramatische zaak rondom de voormalige middenvelder komt ter sprake. “Ik vond hem afwezig en hij delegeerde taken aan anderen”, benadrukt Kasem, die wel aangeeft dat de algemeen directeur verbetering heeft getoond.

Gevraagd naar de huidige gesteldheid van Nouri, komt de woordvoerder van de familie met een eerder gehoord antwoord. “Alles is naar omstandigheden goed, zeggen we altijd. De familie heeft daar ook al vaker iets over gezegd. Hij heeft een hele lage staat van bewustzijn, maar hij is erbij. Hij is bij de familie middels een hele lage vorm van communicatie. Je hoort hem niet spreken, maar je ziet af en toe een lach. Of hij beweegt met zijn wenkbrauwen wanneer hij iets wil of juist niet. Er is een lichte vorm van communicatie, maar hij is bij lange na niet de Appie die hij ooit geweest is”, aldus Kasem.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kasem vervolgt zijn verhaal. “Er is ook geen perspectief op dat significant zal verbeteren. Maar het is een gezonde jongen, alles werkt goed, zijn hart werkt goed. Als je de Appie zag in het begin toen het net gebeurd was en dan de Appie die je nu ziet... Dan heeft hij al zoveel meer stappen gezet dan de artsen ooit voorspeld hadden. Dus in die zin is het heel rijk dat hij erbij is.” Nouri is inmiddels 26 jaar. Het is bijna zes jaar geleden dat het noodlot toesloeg in het Oostenrijkse Zillertal.

Van der Sar

Kasem zette het verhaal van Nouri op papier en bracht in samenwerking met de familie een boek uit over de Amsterdamse pingelaar. Omdat hij ook de advocaat en woordvoerder van de familie was, kwam hij in aanraking met Van der Sar. “Aan het begin zeker, had ik niet de indruk dat Van der Sar zich manifesteerde op de manier waarop een directeur van zo’n grote club zich zou moeten manifesteren. Ik vond dat hij afwezig was en taken delegeerde aan anderen, terwijl het om een hele belangrijke kwestie ging. Hij was er gewoon niet.” Van der Sar was destijds een beginnend directeur en was slechts acht maanden in functie.

“Op een gegeven moment, en daar moet ik ook eerlijk in zijn”, zegt Kasem. “Dat is ook groei, want hij was een directeur die nog meters moest maken. Maar de afgelopen jaren heeft hij die betrokkenheid wel laten zien en is hij dichter bij de familie komen te staan. Hij heeft nu laten zien dat hij het wel kan.” Kasem kan de druk op Van der Sar wel begrijpen. “Nu komen er zoveel zaken op zijn bord waar hij verantwoordelijkheid voor draagt... Waar mensen niet heel positief over zijn. Of het nou over technisch beleid gaat, over de opvolging van Overmars of de aanstelling van een nieuwe trainer. Alles komt nu bij Van der Sar en daar moet hij verantwoording voor afleggen.”