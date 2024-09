Van der Gijp schrikt van 'cynische en achterdochtige' Koeman na Bergwijn-gate

René van der Gijp vindt Ronald Koeman een sociaal iemand met wie je plezier kan maken. De analist kent echter ook de andere kant van de bondscoach van het Nederlands elftal, zo blijkt uit de KJEG-podcast van deze week.

''Hij heeft ook een paar slechte eigenschappen'', zo benadrukt Van der Gijp in de aflevering van maandag als Koeman ter sprake komt. ''Hij is heel achterdochtig. En cynisch, ontzettend cynisch.''

''Het vervelende is dat zijn slechte eigenschappen de laatste tijd alleen maar aan de oppervlakte komen. Door wat er gebeurd is met Steven Bergwijn en op het EK'', vervolgt Gijp zijn analyse over de keuzeheer van Oranje.

''Die Bergwijn, daar heeft hij heel cynisch op gereageerd.'' Koeman was bepaald niet onder de indruk van de tussentijdse transfer van Bergwijn van Ajax naar Ittihad Club. De vleugelaanvaller is dan ook niet langer in beeld bij de bondscoach.

''Terwijl die Engelse bondscoach zei: 'Ik ga daar kijken. En dan kan ik zien of het ergens of gaat of niet'', verwijst Van der Gijp naar interim-bondscoach Lee Carsley van Engeland.

De Engelse trainer, die Gareth Southgate na het EK in Duitsland opvolgde, zag Ivan Toney Brentford inruilen voor Al-Ahli. Maar in tegenstelling tot Koeman blijft de spits in aanmerking komen voor de nationale ploeg.

''Kijk, Ronald's cynische en achterdochtige kant nu een beetje te vaak naar boven'', waarschuwt Van der Gijp de Nederlandse bondscoach voor al te veel negativisme rondom Oranje. ''Hij moet zich weer even op die andere kant richten.''