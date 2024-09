Van der Gijp verbijsterd over 25 miljoen voor Bergwijn die 'niets gepresteerd heeft' bij Ajax

Valentijn Driessen vindt het niet zo erg dat hij dinsdag op de persconferentie van het Nederlands elftal redelijk hard werd aangepakt door bondscoach Ronald Koeman. René van der Gijp vindt het op zijn beurt onbegrijpelijk dat Ajax maximaal 25 miljoen euro overhoudt aan de transfer van Steven Bergwijn naar Ittihad Club.

“Durf jij moeilijke keuzes te maken door Memphis Depay straks opnieuw thuis te laten?”, vroeg Driessen op de persconferentie aan de bondscoach. “Nu hou je hem ook weer aan het lijntje. Hij heeft eigenlijk nooit geleverd op toptoernooien…”

De woorden van Driessen zorgden voor ergernis bij Koeman: “Valentijn, een beetje respect in je vraagstelling. Memphis Depay heeft nooit geleverd? Hij is topscorer van Nederland, Valentijn. Leer nou eens een keer… Helaas selecteren ze niet door bij de krant blijkbaar, wat wij wel bij Oranje met internationals doen."

Driessen

''Ik vind het wel goed van Koeman. Hij leest in ieder geval mijn columns, want hij had het over doorselecteren'', verwijst Driessen in Vandaag Inside naar de grap van de bondscoach dat De Telegraaf niet net als Oranje aan doorselecteren doet.

''Hij moet voor zijn spelers opkomen, dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt voor diezelfde Memphis om nog een clubje te krijgen'', voegt Johan Derksen daar direct aan toe over de clubloze aanvaller van Oranje.

''Wat ik begrijp is dat Memphis vóór 00.00 een club moet vinden, om in de Champions League of Europa League uit te mogen komen. Dat is kort dag. Anders ga je naar de zandbak en dan zet Koeman net als bij Bergwijn een streep door je naam'', voorspelt Driessen.

Bergwijn

René van der Gijp hoort de naam Bergwijn vallen en haakt direct in. ''Hij gaat daar heel veel geld verdienen. Maar hij helpt Ajax ook heel erg, hè. Kom op, hè. 25 miljoen euro voor een gozer die niets gepresteerd heeft op het EK en niets in de competitie'', is Gijp keihard voor de vleugelaanvaller.

''Zou hij het er ook een klein beetje om gedaan hebben? Dat denk ik namelijk wel'', probeert Van der Gijp de vormcrisis bij Bergwijn te verklaren. ''Hij had ook kunnen blijven, hé? Als hij was gebleven, en hetzelfde seizoen doorgemaakt als verleden jaar, dan was hij zes miljoen waard geweest.''

''Het was ook een bezopen aankoop, als je al Tadic hebt'', verwijst Van der Gijp naar de ruim dertig miljoen euro die in 2022 door Ajax werd neergelegd voor Bergwijn. ''Het was echt een bezopen aankoop.''