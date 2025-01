Van der Gijp schrikt enorm van heftig nieuws over 'wereldgozer': 'Ja, Godverdomme'

René van der Gijp grijpt de uitzending van vrijdag van Vandaag Inside aan om een ode te brengen aan Peter Houtman. De populaire stadionspeaker van Feyenoord vertrekt over enkele maanden omdat bij hem de ziekte van Alzheimer is geconstateerd. Voor Van der Gijp komt dat als een grote schok.

Houtman legde vrijdag in een statement uit hoe hij tot dit besluit is gekomen. ''Het is met pijn in mijn hart dat ik heb moeten beslissen om na het einde van dit seizoen mijn werkzaamheden als stadionspeaker neer te leggen. Onlangs is bij mij de diagnose Alzheimer vastgesteld. Hoewel de ziekte zich nog in het beginstadium bevindt, laat het verloop ervan zich lastig voorspellen.''

''Feyenoord zit diep in mijn hart en zowel de club als de supporters verdienen het allerbeste. Ik vind het daarom gepast om een stap opzij te zetten'', aldus Houtman.

Van der Gijp

''Ja, Godverdomme'', vloekt Van der Gijp als het nieuws over Houtman ter sprake komt. ''Als je Peter Houtman goed kent, weet je bijna niet dat zulke mensen nog bestaan. Het is echt een beetje als Jan Boskamp.''

''Ik heb hem nog nooit een verkeerd woord over iemand anders horen zeggen. Hij is altijd attent, hij belde gelijk toen mijn vader en moeder overleden. En als je hem ziet, hij heeft het altijd naar zijn zin. Eigenlijk bestaan ze zo niet meer'', is de analist diep onder de indruk van de bij Feyenoord vertrekkende stadionspeaker.

''Die kom je niet meer tegen'', vult Johan Derksen aan, waarna Van der Gijp verder vertelt. ''Iedereen heeft toch wel een bepaald cynisme, of ego of randje. Maar dat is echt niet normaal.''

''Maar wat hem nu overkomt... Zijn vrouw heeft kanker en kan niet meer beter worden. En hij heeft nu Alzheimer. Dus er is wel iets op zijn pad gekomen'', voelt Van der Gijp intens mee met de 67-jarige Houtman.

''Het is echt een wereldgozer, een wereldgozer'', voegt de geschrokken Van der Gijp daaraan toe.

Hélène Hendriks is ook geraakt door het nieuws over Houtman. De presentatrice en verslaggever maakte Houtman woensdag nog van dichtbij mee bij het Champions League-duel tussen Feyenoord en Bayern München. ''Hij was gewoon weer vriendelijk en opgeruimd, zoals altijd. En je merkte er helemaal niets aan.''