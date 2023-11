Van der Gijp schiet in de lach om Ajax: ‘Normaal krijg je hels fluitconcert’

Donderdag, 2 november 2023 om 23:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:54

René van der Gijp reageert donderdagavond in Vandaag Inside hardop lachend en met cynisme op de vreugde bij Ajax, dat met 2-0 wist te winnen van FC Volendam. Dat de opluchting in de Johan Cruijff ArenA zo groot is zegt volgens de analist heel veel over de huidige status van het ver weggezakte Ajax.

"Ze waren blij hè", aldus Van der Gijp nadat presentator Wilfred Genee de langverwachte overwinning van Ajax, de eerste zege in de Eredivisie van de Amsterdammers sinds 12 augustus, aansnijdt. "Ja, allemaal zingen enzo. Sjaak Swart ook voorop in de polonaise", bedient ook Genee zich van enig cynisme.

"En het publiek dat roept: 'Kampioenen, kampioenen'. Een beetje voorbarig", benadrukt Van der Gijp, terwijl hij in de lach schiet. "Dat je zo blij bent. Normaal krijg je een hels fluitconcert als je met 2-0 wint van FC Volendam." Johan Derksen haakt in en legt op tafel wat hij het meest opvallende vond aan de winst van Ajax.

Derksen lovend

"Er was een debutant. Martha heet hij, geloof ik. Die deed het uitstekend als linksback. Ze hebben voor miljoenen linksbacks gekocht die er geen kloten van kunnen", verwijst Derksen naar de miljoenen die Ajax uitgaf aan Borna Sosa en Gastón Ávila. "Hij speelt linksbuiten in Jong Ajax, ze hebben hem nu linksback gezet", vult Van der Gijp aan.

"Dat deed hij hartstikke goed", deelt Derksen nogmaals een compliment uit aan Martha. Genee neemt vervolgens de transfersommen van de door Ajax gekochte linksbacks onder de loep. "Ávila kostte maar twaalf miljoen, waar hebben we het over? En die Sosa acht miljoen. Er is twintig miljoen aan linksbacks uitgegeven."

Meer complimenten

Kenneth Perez was halverwege Ajax - Volendam zeer te spreken over Martha. "De afwisseling met Steven Bergwijn (de linksbuiten van Ajax, red.) loopt heel goed: de een gaat aan de buitenkant staan, de ander naar binnen. Daardoor kom je een linie verder in balbezit", zo klonk het in de rust bij ESPN.

Ook John van 't Schip was tevreden over Man of the Match Martha. "Hij heeft het goed gedaan", aldus de winnende coach. De Ajax-trainer had het plan om Martha te brengen al bij zijn intrede begin deze week. "Hij had het goed gedaan in Jong Ajax en we luisteren goed naar Dave Vos (trainer Jong Ajax, red.). We hebben hem twee trainingen kunnen bekijken en hij deed dat goed. Hij kan ook op rechtsbuiten spelen, altijd lekker. Hij is er nog lang niet, maar het is mooi dat je hem tot zo'n niveau ziet komen."