Van der Gijp geniet van ‘pareltje’ over Bosz en PSV-fans: ‘Ik vind dit zó goed'

René van der Gijp geniet altijd met volle teugen van de columns van Nico Dijkshoorn, die deze keer schreef over Peter Bosz en zijn hond. Gijp kwam haast niet meer bij toen hij deze week de bijdrage over de trainer van PSV onder ogen kreeg.

"Hij heeft af en toe pareltjes", zei Van der Gijp woensdagavond in Vandaag Inside over de schrijfkunsten van Dijkshoorn. "En vanmiddag heb ik zó verschrikkelijk zitten lachen over de column over Peter Bosz. En de kop daarboven is 'atoomgeleerde'. En ik heb zó gelachen."

Van der Gijp liet vervolgens een kaars op tafel zetten, waarna hij begon met citeren uit de column van Dijkshoorn in Voetbal International. "Ik denk dat Peter Bosz een hond heeft. Baasje komt thuis, hond springt snel van de bank en gaat netjes in de hoek van de kamer zitten. Peter met trainingsjack nog aan, vlak voor de hond."

Dijkshoorn reconstrueerde een zogenaamd gesprek tussen Bosz en zijn hond. "'Ja, wat ben jij dan? Jaja, jij bent braaf. Jij zit netjes in de hoek. En wat deden wij vorige keer? Jij deed toen hondendingen. Blaffen en op de bank liggen. Maar je bent heel braaf.'"

"'En wat doet het baasje dan? Ja, blaf maar twee keer als je het begrijpt. Ja, goedzo. Dan plakt het baasje een hele mooie sticker op de bovenkant van je kop. En wat staat er op die sticker? 'Goedgekeurd en getraind door baasje Peter Bosz'. Ja, nu mag je weer bewegen. Toe maar, braaf.'"

Uitleg

Van der Gijp legde vervolgens uit waar de column van Dijkshoorn over ging. "Peter Bosz heeft afgelopen weekend de supporters van PSV bedankt. Eindelijk gedroegen ze zich zoals Bosz dat graag wil. Ze juichten bij de doelpunten en tussen de doelpunten door waren ze ook blij. Hij vindt weleens dat ze dan niet blij genoeg zijn."

"En dan schrijft hij: 'PSV-supporters hebben elkaar na het compliment opgebeld. Ja Antoine, met mij. Sorry, mijn keel zit dicht. Emotie. Wacht, even een glaasje water. Ben ik weer. Peter Bosz heeft ons gecomplimenteerd. Niet met ons kapsel, maar met ons gedrag.'"

"'We hebben zijn goedkeuring. Nu wilde ik jou vragen of je zin hebt om morgen invalide PSV-supporters te gaan wassen. Of we kunnen met blinde supporters voor etalages in Eindhoven gaan staan. En dan vertellen wij namens Peter Bosz wat zij hadden kunnen zien als ze niet blind waren. Potverdomme Antoine, ik schiet weer vol. Peter Bosz heeft ons gecomplimenteerd met ons gedrag, ik ga even op bed liggen. Het wordt met allemaal te machtig.'"

Van der Gijp schoot na het voorlezen spontaan in de lach. "Ik vind dit zó goed." Johan Derksen was het eens met zijn tafelgenoot. "Het was een van mijn betere daden als hoofdredacteur (van Voetbal International, red.). Hij kreeg ruzie met De Volkskrant en ik heb hem meteen vastgelegd."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties