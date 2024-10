Van der Gijp behaalt 195.000 euro winst en legt zijn plan uit: 'Als Vandaag Inside stopt, dan...'

René van der Gijp heeft zakengedaan op de huizenmarkt. De oud-rechtsbuiten heeft zijn appartement in Den Haag Scheveningen met grote winst doorverkocht en vertelt over zijn plannen in Vandaag Inside.

Deze week werd het appartement van Van der Gijp verkocht. De voetbalanalist ontvangt volgens Bekende Buren een bedrag van 410.000 euro voor de woning, die een oppervlakte van 74 vierkante meter heeft.

"Ik had dat appartement gekocht toen wij in Scheveningen zaten met het WK." De eerste editie van VI Oranje werd tijdens het WK 2010 in het Kurhaus in Den Haag Scheveningen opgenomen. Van der Gijp betaalde destijds een bedrag van 215.000 euro en boekt dus een winst van 195.000 euro.

Van der Gijp heeft direct een nieuwe woning aangekocht aan zee. "Ik heb een groter appartement gekocht. Ik heb altijd bij mezelf gedacht: als we stoppen met dit programma - ons contract loopt in juni af, maar het kan ook een jaar later in juni zijn - dan ga ik lekker in Scheveningen wonen."

"Ik ga dus verkassen", zegt Van der Gijp, die al decennia in Dordrecht woont. "Het nieuwe appartement wordt halverwege januari van mij."

Van der Gijp kijkt ernaar uit. "Het is heerlijk uit te houden in Scheveningen. Ik houd van de zee. Ik vind dat echt lekker. Ik voel me daar echt thuis."