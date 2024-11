Van der Gijp: 'Als ik Ajax, PSV of Feyenoord was zou ik hem er altijd bij halen'

René van der Gijp komt in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp met een opvallende tip voor de Nederlandse topclubs. De oud-rechtsbuiten zou Hans Kraay junior aantrekken in een soort adviseursrol.

Deze week werd bekend dat Kraay junior zijn contract bij ESPN heeft verlengd. De 64-jarige verslaggever blijft tot medio 2028 verbonden aan de tv-zender die onder meer de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in Nederland uitzendt.

Van der Gijp werkte als analist voor de voorlopers van Vandaag Inside jarenlang samen met Kraay junior, die vaste gast was. Van der Gijp heeft veel respect voor de voetbalkennis van zijn collega.

"Als ik Ajax, PSV of Feyenoord was, dan zou ik altijd Hans erbij houden voor: wat loopt er in de Keuken Kampioen Divisie? Dat meen ik uit de grond van mijn hart", zegt Van der Gijp in zijn podcast.

"Hoe vaak heeft hij wel niet bij ons aan tafel gezegd: 'Koop die Micky van de Ven nou! Koop die Van de Ven nou.' AZ, Heerenveen, maar nee... Op een gegeven moment wilde Feyenoord hem halen, maar toen had Wolfsburg zich al gemeld." Dat gebeurde in de zomer van 2021, toen Van de Ven overstapte van FC Volendam naar VfL Wolfsburg.

"Hans heeft echt een goede kijk op het spelletje", vervolgt Van der Gijp. "En hij is ook wel iemand die echt wil werken hè. Hij zit 's ochtends bij dat Goedemorgen Eredivisie en 's middags staat hij bij Heracles Almelo op het veld."