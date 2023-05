Van den Boomen liet lucratieve aanbiedingen uit drie topcompetities links liggen

Branco van den Boomen is blij met zijn transfer naar Ajax. De Amsterdammers maakten maandagmiddag bekend dat de 27-jarige middenvelder per 1 juli transfervrij overkomt van het Franse Toulouse. Hij heeft een contract tot medio 2027 getekend in de Johan Cruijff ArenA. “Ik heb er al gespeeld en weet hoe mooi en groot de club is”, aldus Van den Boomen tegenover De Telegraaf.

Volgens de ochtendkrant legde Van den Boomen nóg lucratievere aanbiedingen uit onder meer de Premier League, LaLiga en Bundesliga naast zich neer om terug te keren bij Ajax. De geboren Veldhovenaar speelde eerder in de Amsterdamse jeugdopleiding en kwam tot vijftien duels in Jong Ajax. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde afgelopen zondag eveneens dat Van den Boomen Ajax boven vier à vijf andere clubs verkoos. “Ik denk dat het Nederlands elftal – een van de doelen die ik mezelf heb gesteld – en het spelen in de Champions League beter via Ajax kan realiseren dan bij een subtopper of middenmoter in Engeland of Duitsland.”

Van den Boomen zegt nu met veel meer zelfvertrouwen te spelen dan toen hij Ajax in 2014 verliet. Over zijn grootste kwaliteiten hoeft hij niet lang na te denken. “Mijn trap, maar ook mijn inzicht, mentaliteit en de kwaliteit om iemand alleen voor de keeper te zetten. En in Frankrijk heb ik de grootste stappen gemaakt in de fysieke duels en mijn mentale weerbaarheid. Het feit dat ik ook vaak aanvoerder ben geweest, hielp daar ook zeker bij. De Ligue 1 wordt onderschat en is door alle atleten met power echt een heel sterke competitie.”

De middenvelder geeft aan een speler te zijn die altijd honderd procent geeft. “Ik probeer aanspeelbaar te zijn, het spel van links naar rechts te verplaatsen en de kwaliteitsspelers die Ajax heeft in een één-tegen-één-situatie te zetten. Het meest trots ben ik op het traject dat ik heb bewandeld, want bij FC Eindhoven en De Graafschap heb ik ook de andere kant van de medaille gezien.” Van den Boomen zegt zichzelf nooit in de steek te hebben gelaten. “Als ik aan opgeven dacht, was dat maximaal voor twee uurtjes, omdat ik zelfs bij Eindhoven en De Graafschap aan alles voelde dat ik de top kon halen.”