Van de Beek staat na pijnlijk nieuws voor terugkeer naar Manchester United

Het heeft er alle schijn van dat het avontuur van Donny van de Beek bij Eintracht Frankfurt beperkt zal blijven tot een half seizoen. De Bundesliga-club huurt de middenvelder van Manchester United en heeft een koopoptie van tien miljoen euro bedongen in de onderhandelingen. Volgens BILD is Frankfurt echter niet van plan die te lichten.

Van de Beek zat op een dood spoor bij Manchester United, waar hij onder manager Erik ten Hag amper aan wedstrijdminuten toekwam. Van de Beek liet zichzelf afgelopen winter daarom verhuren aan Frankfurt, de huidige nummer zes van de Bundesliga.

Een succesverhaal is het avontuur van Van de Beek in Duitsland nog allerminst geworden. De 26-jarige Nijkerkervener stond in zijn eerste drie Bundesliga-duels nog in de basis, maar verdween de wedstrijd daarop, tegen FC Köln, naar de bank. Sindsdien stond Van de Beek nog eenmaal in de basis. Doelpunten of assists liet hij nog niet noteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Begin februari kreeg Van de Beek het nieuws te horen dat hij door Frankfurt niet is ingeschreven voor de knock-outfase van de Conference League. Al met al zal zowel Van de Beek als Frankfurt meer hebben verwacht van de huurperiode.

Na dit seizoen keert Van de Beek hoogstwaarschijnlijk terug bij Manchester United, daar Frankfurt volgens BILD niet van plan is om de koopoptie ter waarde van tien miljoen euro te lichten. Volgens de Duitse krant was Frankfurt op de hoogte van de vormdip van Van de Beek. Desondanks waren de verwachtingen hooggespannen.

BILD concludeert dat Van de Beek zijn kansen heeft gehad van trainer Dino Toppmöller, maar die simpelweg niet heeft kunnen grijpen. Van de Beek werd in vier wedstrijden sinds zijn winterse komst helemaal niet ingezet, waaronder in de kraker afgelopen weekend tegen Borussia Dortmund.

Van de Beek heeft nog een contract tot medio 2025 bij Manchester United, waar hij ook na dit seizoen geen toekomst meer lijkt te hebben. Om in de zomer wat aan de middenvelder te verdienen, ligt het in de lijn der verwachting dat Manchester United Van de Beek andermaal in de etalage zet. In de zomer lijkt een nieuwe verhuurperiode hoe dan ook geen optie voor Manchester United.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties