Van Bronckhorst haalt 56-voudig Portugees international naar Besiktas

Besiktas gaat zich versterken met João Mario. De middenvelder van Benfica is in Istanbul om zijn transfer af te ronden. Volgens A Bola houdt Benfica vijf miljoen euro aan de verkoop.

João Mario was in de eerste twee competitiewedstrijden van Benfica nog basisklant, maar maakte geen deel uit van de selectie in de meest recente wedstrijden, tegen Estrela en Moreirense.

De inmiddels 31-jarige João Mario kwam in totaal 149 keer in actie voor Benfica, waarin hij goed was voor 36 doelpunten. Vorig seizoen was hij nog een zeer waardevolle kracht voor de inmiddels ontslagen trainer Roger Schmidt. De middenvelder deed in 51 duels mee.

Met de komst van João Mario haalt trainer Giovanni van Bronckhorst een gelouterde speler binnen. De rechtspoot speelde 56 keer voor de nationale ploeg van Portugal, al dateert zijn laatste interland van 23 maart 2023. Hij maakte dan ook geen deel uit van de EK-selectie van bondscoach Roberto Martínez.

Joao Mario wordt de negende zomerversterking voor Besiktas. Eerder versterkten de Zwarte Adelaars zich met Emirhan Topçu (Rizespor), Can Keles (Fatih Karagümrük), Ciro Immobile (Lazio), Felix Uduokhai (FC Augsburg, huur), Rafa Silva (Benfica), Gabriel Paulista (Atlético Madrid) en Cher Ndour (PSG, huur). Moatasem Al-Musrati werd daarnaast definitief overgenomen van SC Braga.

Met name Gedson Fernandes en Al-Musrati lijken centraal op het middenveld de grootste concurrenten te worden voor João Mario. De aanstaande aanwinst kan echter ook als 10 en als hangende linksbuiten uit de voeten, waardoor hij Van Bronckhorst de nodige extra opties biedt.

João Mario komt bij Besiktas in een ingespeelde ploeg terecht. De Turkse topclub wist tot nu toe al zijn Süper Lig-wedstrijden te winnen en staan dan ook op negen punten. Besiktas won daarnaast de nationale Supercup ten koste van Galatasaray (5-0) en bereikte ten koste van FC Lugano de groepsfase van de Europa League.

Joao Mario, die nog tot medio 2026 vastlag bij Benfica, begon zijn carrière bij Sporting Portugal. In 2016 betaalde Inter liefst 45 miljoen euro om hem los te weken. Na huurperiodes bij West Ham United, Lokomotiv Moskou en Sporting tekende hij in 2021 transfervrij voor Benfica.