Van Bommel slachtoffert Wijndal al vroeg en dankt Janssen voor comeback

Woensdag, 6 december 2023 om 22:28 • Jonathan van Haaster

Royal Antwerp heeft zich met de nodige pijn en moeite weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Croky Cup. De ploeg van trainer Mark van Bommel keek tegen Charleroi na een half uur spelen tegen een 0-2 achterstand aan, maar wist die op knappe wijze te herstellen: 5-2. Vincent Janssen was belangrijk voor the Great Old door de 3-2 én 5-2 aan te tekenen. Ook speelde de voormalig spits van Oranje een belangrijke rol bij de 2-2.

Het duel op de Bosuil begon uiterst matig voor Antwerp, dat na 28 minuten een treffer moest incasseren. Arthur Vermeeren leed balverlies, wat een tegenaanval opleverde voor de bezoekers. De bal kwam terecht bij de tweede paal, waar Oday Dabbagh klaarstond om binnen te werken: 0-1.

Slechts drie minuten na de openingstreffer stond het alweer 0-2. Al liggend kon Nadir Benbouali de bal bij Daan Heymans krijgen. De middenvelder keek op en krulde de bal op fraaie wijze langs Antwerp-goalie Senne Lammens.

Van Bommel besloot daarop om keihard in te grijpen en liefst drie spelers naar de kant te halen, waaronder Owen Wijndal. Janssen was een van de spelers die het veld betrad en de Nederlander zag hoe Chidera Ejuke, voormalig sterspeler van sc Heerenveen, op slag van rust voor de aansluitingstreffer tekende. De Nigeriaan werkte een afgeweken voorzet van Michel-Ange Balikwisha overtuigend binnen: 1-2.

De goal van Ejuke gaf net dat beetje vertrouwen dat de ploeg van Van Bommel nodig had. Nadat een schot van Janssen afweek werkte Mehdi Boukamir de bal op ongelukkige wijze in eigen doel: 2-2. Antwerp drukte door en kwam dichtbij via Balikwisha, die zijn poging gekeerd zag worden door Hervé Koffi.

De bevrijdende 3-2 zou alsnog vallen. Jurgen Ekkelenkamp stuurde Janssen diep, die Koffi kansloos liet met een gekruist schot in de verre hoek. Aan de andere kant was Toby Alderweireld de reddende engel voor Antwerp door een inzet van Heymans voor de lijn weg te keren.

In de slotfase liep Antwerp uit naar een grote zege. George Ilenikhena rondde prima af na een combinatie met Balikwisha: 4-2. Charleroi leek even terug te komen, daar het een strafschop kreeg. Heymans stuitte echter op Lemmens. Aan de andere kant maakte Janssen zijn tweede van de avond, door de bal af te pakken van Koffi en de vijfde van de avond kinderlijk eenvoudig tegen de touwen te werken: 5-2.