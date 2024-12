Van Bommel als invaller goud waard voor AZ, dat FC Groningen uit de beker knikkert

AZ speelt ook na de winterstop in de TOTO KNVB Beker. De Alkmaarders sloegen in de tweede ronde na rust toe tegen het stugge FC Groningen en stapten met een 3-1 overwinning van het veld. Ruben van Bommel was als invaller zeer belangrijk, want de aanvaller tekende kort na zijn entree voor de tweede treffer van AZ, dat nu wacht op de loting voor de achtste finale die vrijdag zal plaatsvinden.

AZ kende een droomstart in het AFAS Stadion. Marco Rente verdedigde erg slordig in de vierde minuut, waarna Mexx Meerdink kon overnemen. Hij stelde vervolgens Sven Mijnans in staat om simpel de 1-0 binnen te tikken. AZ rook bloed en baalde toen Mijnans na een kwartier spelen in kansrijke positie naast het doel van Hidde Jurjus schoot. Het was in ieder geval duidelijk dat de Groningse defensie haarscheurtjes vertoonde.

Er was ook tegenslag voor AZ, want linksback David Møller Wolfe haakte na een halfuur geblesseerd af. Kort daarna stuitte de bedrijvige Mijnans op de alerte Jurjus. Groningen hield met moeite stand en bleef daardoor in de wedstrijd.

En de bezoekers kwamen vrij plotseling op 1-1. Wouter Goes beging een overtreding op Brynjólfur Willumsson, waardoor Serdar Gözübüyük de bal op de stip legde. Er was geen VAR aanwezig, dus een check was niet mogelijk. Aanvoerder Leandro Bacuna schoot vervolgens vanaf elf meter raak in de rechterbenedenhoek.

Rome-Jayden Owusu-Oduro voorkwam met een goede redding in de slotminuut dat Willumsson Groningen zelfs op 1-2 kon brengen. Een goede slotfase van de eerste helft van Groningen, terwijl AZ baalde dat de vroeg verkregen voorsprong niet verder kon worden uitgebouwd. De Alkmaarders begonnen met goede moed aan de tweede helft en hadden pech dat Denso Kasius net na rust naast schoot.

Trainer Maarten Martens gooide na een uur spelen Van Bommel en Troy Parrott voor de leeuwen, in een poging de voorsprong te herstellen. Die voorsprong kwam er ook zeven minuten later. Thijs Oosting verspeelde knullig de bal, waarna Parrott Van Bommel met de hak in staat stelde om bij de tweede paal de 2-1 binnen te knallen. Gouden wissels dus van Martens en chagrijn bij collega Dick Lukkien, die Oosting direct eraf haalde.

AZ tankte vertrouwen en gooide de wedstrijd met nog zeven minuten te spelen in het slot. Groningen nam risico en de thuisclub profiteerde optimaal van de ruimte die daardoor werd geboden. Jayden Addai liet Jurjus volstrekt kansloos met een harde knal van binnen de zestien: 3-1. Daarmee was het Groningse verzet gebroken. AZ speelde de bekerwedstrijd rustig uit en meldt zich bij de laatste zestien clubs in de TOTO KNVB Beker.