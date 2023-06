Van Basten vol onbegrip na penalty op Wembley: ‘Heb ik al 80.000 keer gezegd!’

Zaterdag, 3 juni 2023 om 17:16 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:21

Marco van Basten heeft met verbazing gekeken naar de beslissingen van scheidsrechter Paul Tierney in de eerste helft van de FA Cup-finale. De arbiter zag volgens de analist van Ziggo Sport en Ruud Gullit een strafschop voor Kevin De Bruyne over het hoofd en wees even daarvoor onterecht naar de stip na een handsbal van Jack Grealish. Bruno Fernandes verzilverde die strafschop, waardoor hij de heerlijke treffer van Ilkay Gündogan na twaalf seconden ongedaan maakte.

Gullit en Van Basten zijn van mening dat Manchester City in de 39ste minuut een penalty had moeten krijgen na een vermeende overtreding van Fred op De Bruyne. “Normaal is het obstructie als je dat doet. Dan is dit ook gewoon een penalty, want Fred zet zijn voet er voor. Hij gaat gewoon met zijn voet er voor staan. Dit is gewoon een penalty”, lacht Gullit. Van Basten is het daarmee eens. “Hij blokkeert hem, ja. Anders neemt De Bruyne hem aan en loopt hij richting de goal. Dit is tien keer meer een strafschop dan die ene bal die op een vinger komt wat niemand heeft gezien.”

Penalty of geen penalty? @MarcoVanBasten heeft een duidelijke mening ?? Wat vind jij van de wel en niet gegeven strafschoppen? ??#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/Fwm4HWZHyD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

De bal ging tien minuten eerder namelijk wél op de stip voor Manchester United, nadat Grealish een kopbal van Aaron Wan-Bissaka ongelukkig tegen zijn hand kreeg. “Dat ziet niemand, behalve als je 24 keer naar de herhaling kijkt”, is Van Basten duidelijk. “Dan geven ze een strafschop, ik vind het zo idioot. De bal gaat ook nog eens richting een hele groep spelers van City, niet richting spelers van United. Anders had je nog kunnen zeggen dat een gevaarlijke aanval voorkomen werd. Er staan drie spelers van City allemaal paraat, dus de bal van Wan-Bissaka is niet gevaarlijk.”

De oud-spits wordt er vervolgens door Gullit en Bas van Veenendaal op gewezen dat ‘dit wel de regel is’. “Het is zo’n slechte regel, dat heb ik al tachtigduizend keer gezegd! Wat ik zou veranderen? Je moet kijken wat het voordeel van de aanvallers is en het nadeel van de verdedigers. Dit (de handsbal van Grealish, red.) is sowieso per ongeluk, daar is geen twijfel over. In het geval dat iemand expres hands maakt, dan zien we dat allemaal. Dit zijn allemaal gevallen die onbedoeld zijn. Dan moet je kijken wat het voordeel is van een verdediger en wat het nadeel is voor een aanvaller. Dat zijn de overwegingen.”