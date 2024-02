Van Basten stoort zich aan zeer onverantwoordelijke actie Ajax-verdediger Kaplan

Marco van Basten heeft zich zondag tijdens AZ - Ajax (2-0) gestoord aan Ahmetcan Kaplan. De Turkse centrumverdediger kwam al na 36 minuten binnen de lijnen voor de tegenvallende Anton Gaaei.

In de 35ste minuut verloor Gaaei na een hoekschop van Ajax op een zeer gevaarlijke plek de bal. Daardoor stormde AZ met drie-tegen-een naar het doel van Ajax. Kenneth Taylor kon de counter er met een sliding nog net uithalen en barstte in woede uit. Van 't Schip had daarmee genoeg gezien en bracht Kaplan binnen de lijnen.

Het betekende voor de 21-jarige mandekker zijn eerste officiële minuten in Ajax 1 sinds hij in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro overkwam van Trabzonspor. Hierna moest hij bijna dertien maanden revalideren van een zware knieblessure.

Ajax-trainer John van ‘t Schip kondigde in december al aan dat Kaplan ‘dicht tegen de hoofdmacht aan zat’ en zondagmiddag volgde tegen AZ zijn langverwachte debuut. Van Basten stoorde zich echter direct aan de Turkse verdediger.

“Ik zag Kaplan spelen. Die is twee jaar geleden gekocht voor 9,5 miljoen euro. Daarna heeft hij een zware blessure gehad. Dan valt die in en zie ik hem spelen met zijn kousen halfhoog”, zegt de analist in Rondo van Ziggo Sport. “Dan denk ik bij mezelf: oké, je bent twee jaar geblesseerd geweest, je komt erin als verdediger en draagt geen scheenbeschermers. Dat is toch een beetje gek? Ik zie geen scheenbeschermers.”

“Hij droeg wel scheenbeschermers. Dat moet, anders mag je het veld niet eens betreden”, reageert Ronald de Boer. Van Basten vindt vreemd dat Kaplan besloot om kleine scheenbeschermers te dragen. “Hij draagt de scheenbeschermers op een manier die je niet echt beschermt. Dat is toch gek? Als je verdediger bent en je moet duels aangaan, terwijl je geblesseerd bent geweest, dan moet je toch geen risico nemen met jezelf? Dat vond ik al heel vreemd.”

De analisten zijn overigens wel lovend over de invalbeurt van Kaplan. “Aan de bal dacht ik echt: daar kan Sutalo een puntje aan zuigen”, geeft De Boer aan. “Zijn passing tussen de linies was echt goed.”

“Hij stond er bij wijze van spreken alsof hij op straat voetbalde”, haakt Van Basten in. “Maar we moeten het nog wel even afwachten met hem.”

