Van Basten: ‘Die jongen is de beste van het veld, maar ik kende hem niet’

Marco van Basten ziet Cole Palmer als een van de weinige lichtpunten in de nationale ploeg van Engeland. De analyticus was allerminst te spreken over het optreden van de Engelsen tegen Slovenië (0-0), ondanks dat ze zich als groepshoofd plaatsten voor de achtste finale.

“Lichtpuntjes? Nou, je had wel die jonge jongen”, doelt Van Basten op Palmer, die afgelopen seizoen tweede werd achter Erling Braut Haaland op de topscorerslijst in de Premier League. “Die kende ik niet. Linkspoot. Dan heb je nog wel zoiets van: die speelt nog een beetje zoals we eigenlijk willen zien.”

“Hij doet nog leuke dingen, valt aan en passeert iemand. Hij is dan nog iemand waarvan je denkt: oké. Foden is natuurlijk ook zo’n type, en Bellingham. Die jongens moeten veel meer mensen uit kunnen spelen, maar het gaat allemaal zo langzaam in die ploeg.”

“Vanuit achter gaat het allemaal zo langzaam, waardoor die aanvallers ook vast komen te staan. Deze wedstrijd is in ieder geval geen reclame voor het voetbal geweest. Maar eigenlijk is deze jongen wel de beste van het veld”, aldus Van Basten.

Theo Janssen kon ook zeker niet genieten van het optreden van de Engelse ploeg. “Er is natuurlijk ook al veel kritiek op de bondscoach geweest. Als je kijkt naar het voetbal dat ze spelen met de spelers en kwaliteiten die ze hebben... keer op keer laten ze het niet zien.”

“Twee jaar geleden (op het WK in Qatar, red.) hield het voetballend al niet over. De voetballiefhebbers en de kenners in Engeland zijn echt vernietigend op dit moment. En terecht”, aldus Janssen.

Engeland kroonde zich dinsdagavond tot winnaar van Groep C. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate stelde enorm teleur en speelde met 0-0 gelijk tegen Slovenië, maar het gelijkspel was voldoende om de eerste plek in de poule veilig te stellen.

