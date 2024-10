Real Madrid heeft in het eigen Santiago Bernabéu afgerekend met Villarreal. De Koninklijke had het bij vlagen lastig met de bezoekers, maar won wel dankzij fraaie afstandsschoten van Federico Valverde en Vinícius Júnior: 2-0. Van een feeststemming was echter geen sprake, want Dani Carvajal liep in de laatste minuut van de blessuretijd een ogenschijnlijk zware knieblessure op. Real Madrid staat nu in punten gelijk (21) met koploper FC Barcelona, dat zondag op bezoek gaat bij Alavés.

Bij Real Madrid begon de niet geheel fitte Éder Militão op de bank, waardoor Aurélien Tchouaméni het hart van de verdediging vormde met Antonio Rüdiger. In het 4-4-2-systeem van trainer Carlo Ancelotti stonden Jude Bellingham en Valverde aan de zijkanten op het middenveld, dat verder bestond uit Eduardo Camavinga en Luka Modric. Kylian Mbappé en Vinícius Júnior vormden de aanval.

Real Madrid had het merendeel van het balbezit in de beginfase, al deed het daar weinig mee. Sterker nog: het op de counter loerende Villarreal kwam er met regelmaat gevaarlijk uit en met name Nicolas Pépé werd in stelling gebracht. Met name zijn tweede kans was groot, toen hij van dichtbij tegen de lat kopte.

De Madrilenen kwamen wat beter in de wedstrijd en uit een hoekschop sloeg het plotseling genadeloos toe. Een afvallende bal belandde perfect voor de voeten van Valverde, wiens inzet door een aanraking van een Villarreal-speler een rare stuit kreeg. Doelman Diego Conde was kansloos op de inzet richting de verre hoek: 1-0.

Real Madrid kwam na de 1-0 wat beter in de wedstrijd. Met name Vinícius Júnior kreeg het op zijn heupen en bezorgde de rechtsback van Villarreal, Kiko Femenía, een zware avond. De Spanjaard werd voor een van zijn vele overtredingen op de Braziliaan bestraft met geel. Uit de daaropvolgende vrije trap kopte Rüdiger nipt over, en even later schoot Bellingham vanaf randje zestien naast.

Ook na rust verscheen Villarreal regelmatig voor het doel van Andriy Lunin, de vervanger van de niet geheel fitte Thibaut Courtois. Zo leek het een strafschop te krijgen na een overtreding van Tchouaméni op Thierno Barry, totdat daar een streep doorheen ging omdat laatstgenoemde uit buitenspelpositie vertrok. Enkele momenten later krulde Álex Baena een vrije trap naast.

Villarreal slaagde er niet in om door te pakken en had bovendien te maken met de steeds sterker spelende Vinícius Júnior, die eerst nog de pech had dat een schot in het zijnet belandde. Even later was het wel raak. De Braziliaan kreeg de bal aangespeeld van Valverde, haalde verwoestend uit en zag zijn inzet via de binnenkant van de paal in de bovenhoek belanden: 2-0.

In de laatste minuut van de blessuretijd liep Carvajal een ogenschijnlijk zware knieblessure op. De Spanjaard werkte een bal weg en raakte daarbij Yeremy Pino. Carvajal ging naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. De rechtsback werd per brancard en met de handen voor zijn gezicht naar de kleedkamer gedragen.