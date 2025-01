Valladolid geeft Ajax 2 opties om Raúl Moro over te nemen; exacte bedragen bekend

Ajax weet hoeveel er betaald moet worden om Raúl Moro over te nemen van Real Valladolid. ESPN meldt zondag dat de club uit LaLiga de Amsterdammers twee opties heeft gegeven om de buitenspeler over te nemen.

Ajax is dringend op zoek naar een nieuwe linksbuiten, maar beschikt momenteel niet over voldoende financiële middelen om een grote transfer te voltooien. De Amsterdammers zetten daarom in op een huurdeal met Valladolid.

Zaterdag werd al bekendgemaakt door De Telegraaf dat Valladolid de voorwaarden van Ajax resoluut van tafel had geveegd, maar daar stopten de onderhandelingen niet. ESPN weet onder welke voorwaarden de Spanjaarden wél willen meedenken over een deal.

Hoewel er een groot verschil lijkt te zitten tussen vraag en aanbod, kan Moro via twee wegen in Amsterdam belanden: een directe koopdeal of een huurdeal met verplichte koopoptie.

De 22-jarige aanvaller heeft volgens de berichtgeving een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract, maar Valladolid lijkt bereid voor de helft van dat bedrag, 12,5 miljoen euro, mee te willen werken aan een transfer.

La Pucela is ook bereid om eerst een huursom te rekenen tot het einde van het huidige seizoen, waarna Ajax alsnog een verplichte koopoptie moet lichten. ‘Kale huur’ is geen optie voor Valladolid.

Moro speelt sinds anderhalf jaar voor Vallodolid, het eerste seizoen op huurbasis. Afgelopen zomer nam de Spaanse club hem definitief over van Lazio. Zondagmiddag viel Moro geblesseerd uit in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Ourense (3-2 nederlaag). In zijn reactie naderhand gaf hij een voor Ajax hoopvolle update. “Het was vooral de schrik.”