Valkenier Lazio wordt vanwege bizarre Instagram-post onmiddellijk ontslagen

Juan Bernabé is op staande voet ontslagen bij Lazio. De valkenier was al vijftien jaar werkzaam bij de Romeinse club, maar plaatste expliciete beelden van zijn penisprothese op social media. Dat was voor de clubleiding van Lazio voldoende reden om hem per direct de laan uit te sturen.

“Lazio is ‘in shock’ door het zien van de beelden Juan Bernabé en de verklaringen die daarbij horen”, zo schrijft de club in een officieel persbericht. “Daarom verbreekt Lazio met onmiddellijke ingang alle relaties met hem, gezien de ernst van dit gedrag.”

Bernabé onderging afgelopen zaterdag een operatie aan zijn geslachtsdeel. Daarbij werd een prothese geïmplanteerd om zo zijn seksuele prestaties te verbeteren. Het resultaat deelde hij vol trots via Instagram, maar kost hem dus nu zijn baan.

De 56-jarige Spanjaard was sinds 2010 werkzaam bij Lazio en zorgde er bij elke thuiswedstrijd voor dat de adelaar, het symbool van de club, rond kon vliegen in Stadio Olympico. Hij kwam al eens eerder in opspraak door extreemrechtse uitingen.

“De club is zich ervan bewust dat het verlies van de adelaar hard aankomt bij de supporters”, vervolgt Lazio in het persbericht.

“Maar de overtuiging is bovenal dat de club niet geassocieerd wil worden met een persoon die met zijn gedrag de voortzetting van welke relatie dan ook onmogelijk heeft gemaakt.”

Bernabé is zich echter van geen kwaad bewust en is ervan overtuigd dat naaktheid normaal is, zo liet hij weten in een interview op Radio24. “Naaktheid is normaal. Ik ben opgegroeid in een ruimdenkend, naturistisch gezin”, zo wordt zijn verklaring geciteerd door De Telegraaf.