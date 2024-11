Valentijn Driessen weet hoe middenveld van Nederlands elftal eruitziet tegen Hongarije

Ondanks dat Ronald Koeman niets prijsgaf op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Hongarije, heeft Valentijn Driessen een aardig beeld van hoe het Nederlands elftal zaterdag zal starten. De journalist van De Telegraaf maakt uit de woorden van de bondscoach van Oranje op dat Frenkie de Jong in de basis zal starten.

"Vandaag (vrijdag, red.) gaf Koeman niets prijs, maar afgelopen maandag gaf hij aan dat Frenkie de Jong er bijgehaald is om te gaan spelen", zegt Driessen in een video-item voor zijn krant. "Geen twee keer negentig minuten, zei hij daarbij. Eén keer negentig minuten? Daar twijfelde hij ook over. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren."

Driessen voorspelt dat De Jong daarom alleen de wedstrijd tegen Hongarije zal spelen. Het duel met Bosnië en Herzegovina, dat dinsdagavond gepland staat, zal De Jong naar verwachting van de journalist laten schieten.

Driessen denkt dat de relatie tussen de KNVB en FC Barcelona daarin een rol speelt. "Die relatie heeft natuurlijk op scherp gestaan, eigenlijk de relatie tussen Koeman en Barcelona." Koeman werd in oktober 2021 ontslagen bij Barcelona en keerde daarna terug als bondscoach van Nederland. "Ik denk niet dat hij Barcelona tegen de schenen zal schoppen. Bij Barcelona heeft Frenkie maximaal zeventig minuten gespeeld. Ik denk dat Koeman hem het liefst een kwartier voor het einde van de wedstrijd naar de kant haalt, maar misschien noopt de stand om hem langer te laten staan."

Driessen voorspelt hoe het middenveld van Oranje eruit zal zien tegen Hongarije. "Ik denk dat Koeman kiest voor Reijnders, Gravenberch en Frenkie de Jong."

Zelf zou Driessen het anders doen. "Ik zou zelf Koopmeiners op het middenveld zetten."

Driessen ziet andere rol weggelegd voor De Jong. "Die zou ik centraal achterin naast Van Dijk zetten. Dan kan hij doorschuiven. Die Hongaren spelen niet met drie spitsen, die lopen alleen maar met z'n allen achteruit. Dus er is heel veel ruimte, maar je moet ze kapotspelen. Daarvoor heb je veel meer een opbouwer nodig dan een verdediger."