Valentijn Driessen vol onbegrip: 'Hij is één van de betere Ajax-spelers, maar Farioli zet hem gewoon op de bank'

Ajax wist de afgelopen week een grote slag te slaan in de Eredivisie, door te winnen van zowel Feyenoord (0-2) als PSV (3-2). Toch is Valentijn Driessen nog altijd niet echt onder de indruk van trainer Francesco Farioli, geeft hij aan in Vandaag Inside.

Farioli kreeg in zijn eerste maanden als trainer van Ajax flink wat kritiek. Langzaam draait dat steeds meer bij, want de Amsterdammers staan inmiddels tweede, op vijf punten van koploper PSV. Bovendien heeft Ajax nog een duel tegoed.

“Ik ben heel blij dat Ajax de competitie weer heeft opengebroken, en dat ze in vier dagen tijd van Feyenoord en PSV hebben gewonnen”, aldus Driessen. “Dat is heel knap, met een plan dat hij (Farioli, red.) heeft verzonnen en neergezet. Petje af.”

“Maar het zijn twee overwinningen, en voor de rest is er nog niks bepaald. En aan het eind van het seizoen blijft het Museumplein gewoon leeg, en vieren ze bij PSV het kampioenschap.”

Driessen ziet dat het spel van Ajax nog altijd niet typerend is voor de club. “Aan de bal is het nog steeds niet alles. Bij Ajax hoort positiespel en het vastzetten van de tegenstander op de eigen helft. Nu is het heel veel reactievoetbal.”

“Iedereen gelooft maar wat Farioli roept. Hij zegt ook dat Ajax dezelfde groep spelers heeft als een jaar geleden, maar dat is gewoon niet zo. Henderson kwam pas in de winter, Davy Klaassen is erbij gekomen, die Baas kwam terug van NEC, Fitz-Jim hadden ze vorig jaar naar Excelsior gedaan…”

“Hij heeft er gewoon een paar goede spelers bijgekregen. Die Traoré was levensgevaarlijk, in een hele belangrijke wedstrijd. Maar hij laat die Godts gewoon op de bank zitten”, is Driessen weer kritisch. “Dat is echt één van de betere Ajacieden, vind ik. Iemand ook met heel veel potentie. Leuke dribbelaar, goed naar binnen, schot…”

Godts stond dit seizoen overigens in het grootste deel van de wedstrijden van Ajax in de basis. Tegen PSV moest hij het wel doen met een reserverol. Na een uur spelen viel de Belg in, en een kwartier later tekende hij voor de winnende goal: 3-2.