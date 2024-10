Valentijn Driessen uit medelijden met één iemand bij het Nederlands elftal

Valentijn Driessen hekelt de overvolle speelkalender waar het voetbal vandaag de dag mee te maken heeft. In De Telegraaf schrijft hij dat dat nu ook zijn tol begint te eisen bij het Nederlands elftal. Driessen heeft het wel te doen met Ronald Koeman, die noodgedwongen twee spelers moest oproepen die helemaal niet bij de voorselectie zaten.

Ian Maatsen en Mats Wieffer mogen zich maandag namelijk ook gaan melden in Zeist. Het tweetal maakte aanvankelijk geen onderdeel uit van de voorselectie van Koeman, maar werden door het afhaken van maar liefst vijf spelers toch opgeroepen voor de aankomende interlands.

“Getuige de vijf afvallers blijkt dat het overvolle wedstrijdprogramma van de internationals z’n tol begint te eisen”, aldus Driessen. Jerdy Schouten, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Joey Veerman en Wout Weghorst zijn de komende periode allen niet beschikbaar vanwege blessures.

Driessen heeft met name begrip voor de afwezigheid van Schouten. De middenvelder beleefde een voor hem ongekend intensief voetbaljaar, met voor het eerst Europese wedstrijden. Daarna stond hij op het EK tijdens alle wedstrijden in de basis namens Oranje.

“Na een korte vakantie van twee weken na het EK, waarin hij vader werd, en een korte voorbereiding, moest Schouten direct alweer aan de bak voor PSV in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Sindsdien speelde hij tweemaal in de Champions League en zes duels in de Eredivisie.”

Driessen heeft het door de afwezigheid van al die spelers wel te doen met de bondscoach. “Het zijn de riemen waarmee bondscoach Koeman heeft te roeien in de Nations League. Weet hij met Oranje vrijdag te winnen, dan ligt de weg open naar de tussenronde in het voorjaar van 2025. De eerste twee van de poule met vier landen plaatsen zich daarvoor.”

Het Nederlands elftal treedt op 11 oktober aan tegen Hongarije in de Puskás Arena in Boedapest. Drie dagen later volgt opnieuw een uitwedstrijd: op 14 oktober is Duitsland de tegenstander van Nederland in de Allianz Arena in München. Beide duels beginnen om 20.45 uur en zijn te zien op NPO 1.