Valentijn Driessen tipt Ajax: ‘Alleen als ze dit durven, maken ze kans tegen PSV’

Valentijn Driessen is onder de indruk van het optreden van Ajax tegen Feyenoord (0-2), zo laat hij weten in een video-item van De Telegraaf. Volgens de chef voetbal verdient trainer Francesco Farioli, ondanks al zijn toneelspel, alle credits voor de zege van de Amsterdammers en zijn ze zelfs niet kansloos tegen PSV, dat deze zaterdag de tegenstander is in de Johan Cruijff ArenA.

“Die vallen nauwelijks te ontregelen”, doelt Driessen op de ploeg van Peter Bosz. “Maar je moet druk op ze durven zetten. Negen van de tien clubs lopen alleen maar achteruit en krijgen uiteindelijk toch een doelpunt tegen. Zoveel individuele kwaliteit heeft PSV wel.”

Volgens Driessen is het druk zetten ook de reden dat Ajax afgelopen woensdag Feyenoord wist te verslaan. “Het was een uitstekend plan en het werd ook goed uitgevoerd door de spelers van Ajax. Maar hij zal tegen PSV wel weer rouleren, dat hoort bij het ‘masterplan’”, denkt Driessen.

“Als je druk durft te zetten op PSV, dan heb je gewoon een kans”, is hij overtuigd. “Bij momenten deed Ajax dat in de eerste helft goed tegen Feyenoord, in de tweede helft gebeurde dat niet meer. Toen was het alleen maar verdedigen en was Feyenoord machteloos.”

“Als je in je eigen ArenA ook dat Ajax-lef durft te tonen, dan maak je denk ik een kans tegen PSV. Als je achterover gaat leunen en alleen maar denkt aan de snelle omschakeling, dan ga je het niet redden”, voorspelt Driessen, die daarna één speler aanwijst die voorafgaand aan de wedstrijd de speech kan houden in de kleedkamer van de Amsterdammers.

“Tegen Feyenoord was dat Berghuis, maar nu zou Kenneth Taylor dat kunnen doen”, lacht Driessen. “Die toespraak duurde geloof ik één minuut en hij (Farioli, red.) stond met tranen in zijn ogen. Het is een enorm grote toneelspeler, maar op het moment dat hij wint kun je er natuurlijk niks van zeggen.”

Vervolgens waagt Driessen zich nog aan een voorspelling voor de topper in de Eredivisie. “Ik denk dat PSV die wedstrijd wint en dat de competitie daarmee eigenlijk al uitgaat als een nachtkaars.” Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nu acht punten, al heeft Ajax nog wel één wedstrijd minder gespeeld.