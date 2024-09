Valentijn Driessen pakt grote speler van Ajax aan: 'Zijn gedrag tegen Besiktas was zo verschrikkelijk zwak'

Valentijn Driessen kijkt zeer kritisch naar het gedrag van Jordan Henderson tegen Besiktas (4-0). De journalist van De Telegraaf vindt dat de aanvoerder van Ajax zich anders had moeten opstellen ten opzichte van Bertrand Traoré, die een gigantische uitbrander kreeg van Henderson na dom balverlies.

Traoré werd na een uur spelen, toen het al 3-0 voor Ajax stond, simpel van de bal gezet door Gedson Fernandes. Er kwam uiteindelijk geen gevaar uit voor Besiktas, maar Henderson stapte woedend af op Traoré, waarna een felle woordenwisseling ontstond. Verwensingen vlogen daarbij over en weer.

Driessen beschuldigt Henderson van het opvoeren van een act. "Dit kun je ook in de kleedkamer doen", aldus de journalist in de podcast Kick-off. "Dat hoeft echt niet voor het oog van 50 duizend mensen."

"Traoré werd ook afgefloten voor een overtreding, wat helemaal geen overtreding was", vindt Driessen. "Dat sloeg ook al nergens op. Dan ga je even de grote jongen uithangen. De grote aanvoerder. De ideale prof. Dat vond ik zo verschrikkelijk zwak, dat gedrag."

"Het was natuurlijk een beetje voor de bühne", zegt Mike Verweij erover. "Het is op zich goed dat zulke spelers er zijn, want daar moet je geen balverlies lijden. Het was natuurlijk wel een beetje van: kijk eens wie ik ben, de grote Jordan Henderson. Maar daar had hij op zich wel het recht toe. Het was wel een beetje overdreven."

Traoré wisselde donderdag goede met slechte momenten af en kreeg van Voetbalzone rapportcijfer 6. "Ik hoorde dat Traoré niet goed gespeeld heeft", zegt Verweij. "Voor de rust was hij inderdaad niet goed, maar in de tweede helft was hij geweldig. Dat zegt ook alles over Traoré: het is óf een 10, of een 2. En nooit iets ertussen."