Josip Sutalo sprakeloos wanneer Luka Modric plots in de Johan Cruijff ArenA verschijnt

Josip Sutalo heeft een openhartig interview gegeven aan de officiële clubkanalen van Ajax. De Kroatische verdediger spreekt onder meer over Brian Brobbey, zijn hobby’s en zijn lastige eerste seizoen in Amsterdam, waarin hij veel steun kreeg van Luka Modric.



Sutalo werd in de zomer van 2023 voor twintig miljoen euro overgeheveld van Dinamo Zagreb. In zijn eerste seizoen in Amsterdam speelde hij vaak niet goed en deelde hij in de malaise van Ajax. Dit seizoen geldt de Kroaat juist als een van de uitblinkers.



“Vorig seizoen was voor ons allemaal heel slecht, maar we hebben er wel veel van geleerd. Het was mijn eerste seizoen buiten Kroatië. Het was een seizoen waarin niet alles op zijn plek viel. Nu voel ik me veel beter”, wil de verdediger kwijt over vorig seizoen.



Vervolgens wordt de 25-jarige mandekker gevraagd naar zijn hobby’s. “Ik heb een heel saai leven, maar ik verveel me niet. Ik hou van gamen en afspreken met vrienden. Online spreken we elkaar veel en ze komen hier vaak naartoe. Ik vind ook escaperooms erg leuk. Ik heb ze in Zagreb en Amsterdam allemaal al gehad.”



Later in het interview verschijnt Luka Modric plots op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA met een boodschap voor zijn ploeggenoot bij het Kroatische elftal. “Hallo Josip, ik zie dat je een heel goed seizoen hebt. Heel fijn om je groei te volgen. Ik weet zeker dat jou een grote toekomst te wachten staat. Veel geluk en ga zo door”, luidt de boodschap van de middenvelder van Real Madrid.



Sutalo wordt zichtbaar geëmotioneerd van het bericht van Modric. “Wie heeft dit bedacht? Wat moet ik zeggen? Ik wil hem heel erg bedanken voor al zijn steun. Het betekent heel veel voor me. Hij heeft me vorig seizoen ook gebeld toen ik het moeilijk had en me heel erg geholpen.”



“Hij zei dat zulke fases erbij horen en dat ik gewoon moest blijven vertrouwen in mezelf. Hij zei dat ik de moed niet op moest geven en dat alles uiteindelijk goed zou komen. Advies van zo’n grootheid betekent heel veel. Natuurlijk heeft het geholpen”, besluit Sutalo.