Ajax op rapport: twee uitblinkers krijgen een 8 na totale afstraffing van Besiktas

Ajax heeft donderdagavond met speels gemak afgerekend met het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst in de eerste speelronde van de Europa League. In de Johan Cruijff ArenA werd het 4-0 voor de ploeg van Francesco Farioli. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van Ajax.

Remko Pasveer 6,5

De geroutineerde doelman kreeg in de eerste helft vrijwel niks te doen. Besiktas loste geen enkel gevaarlijk schot op doel. Aan de bal bracht Pasveer zijn teamgenoten niet in gevaar. Na rust was Ajax nóg dominanter en bleef de rol van de keeper beperkt tot afleveren van korte passjes.

Devyne Rensch 6,5

Rensch bracht met de bal aan de voet weinig, maar hij zakte ook zeker niet door de ondergrens. In defensief opzicht was hij een aantal keer belangrijk met een onderschepping, met name in de eerste helft. In het aanvalsspel van de ploeg van Farioli kwam Rensch maar weinig voor.

Josip Sutalo 7,5

De 24-jarige mandekker begon ijzersterk donderdagavond. Sutalo verloor vrijwel geen enkel duel en wist meermaals een gevaarlijk lijkende aanval van de Turkse topploeg te voorkomen met een sliding of ingreep. Na rust wist de Turkse tegenstander aanvallend weinig op de mat te leggen, al wist Sutalo met een kopbal nog wel gevaarlijke voorzet eruit te halen.

Youri Baas 7,5

Verdedigend werd van Baas niet zoveel gevraagd als van zijn partner in het hart van de defensie, maar wanneer dat wel het geval was stond hij klaar. Bovendien was de linkspoot van waarde met zijn dribbels het middenveld in, waarmee hij veelal aan de basis stond van de Ajax-opbouw.

Jorrel Hato 7

Al vroeg in de wedstrijd liet Hato zich gelden door hoog op het veld de bal te veroveren en een hele gevaarlijke voorzet op Brobbey, die overigens net te kort kwam, af te leveren. Dat zijn directe tegenstander vrijwel onzichtbaar was, zei veel over het spel van Hato.

Kian Fitz-Jim 8

Dankzij zijn alertheid kon Fitz-Jim de openingstreffer op het scorebord zetten. Buiten zijn prima doelpunt om blonk de middenvelder, die eindelijk lijkt door te breken, uit in zijn zorgvuldige passing en fraaie dribbels, waarmee hij een constant probleem vormde voor het middenveld en de verdediging van Besiktas.

Jordan Henderson 6,5

De aanvoerder van de Amsterdammers kende een wisselvallige openingsfase, waarin hij goede defensieve momenten afwisselde met balverlies, bij tijd en wijle op gevaarlijke plekken. Aan de 1-0 van Fitz-Jim ging een onderschepping Henderson vooraf. Met de bal aan de voet bracht Henderson minder dan van hem verwacht mag worden, maar hij compenseerde daarvoor met zijn verdedigende inzet.

Kenneth Taylor 8

Al snel had Taylor zijn werkgever op voorsprong kunnen zetten, ware het niet dat hij van dichtbij over de bal heen maaide. Hij liet het moment niet zijn spel beïnvloeden en na een half uur stond Taylor aan de basis van de 1-0 met een sterke rush over de linkerkant. Ondanks dat Taylor geen assist op zijn naam kreeg, was die treffer grotendeels zijn verdienste. De derde Ajax-goal kwam op naam van de 22-jarige linkspoot zelf, die vanaf randje zestien knap raak schoot.

Bertrand Traoré 6

De linksbenige rechtsbuiten kende een allerminst gelukkige eerste helft. Bij Traoré, die veelal in gevaarlijke situaties terechtkwam, lukte maar bar weinig. Het ontbrak bij hem steevast aan de eindpass en ook de schoten van Traoré waren niet gevaarlijk. Snel na de theepauze herstelde de Burkinees zich, door met een fijne pass de assist af te leveren op de treffer van Mika Godts. Dankzij zijn verbeterde passing had Traoré ook een tweede assist achter zijn naam kunnen hebben, ware het niet dat invaller Kristian Hlynsson van dichtbij op de keeper stuitte.

Brian Brobbey 7

De veelbesproken Ajax-aanvaller werd maar weinig gevonden in de zestien van Besiktas. Als aanspeelpunt had hij alsnog een belangrijk aandeel in het aanvalsspel van Ajax. Snel in de tweede helft onderstreepte hij zijn kwaliteiten als sterke spits nog maar eens door af te leggen op Taylor voor de derde Amsterdamse treffer.

Mika Godts 7,5

De Belgische jongeling kende een weinig gelukkige eerste helft. Vanaf de linkerflank werd hij wel gevonden, maar creëerde Godts weinig. Zo hielp hij een hele goede kans om zeep na goed voorbereidend werk van Fitz-Jim. Na de rust herpakte de linksbuiten zich snel en maakte hij op aangeven van Traoré een prima doelpunt. Met een simpele intikker zorgde hij een kwartier voor rust zelfs voor de 4-0.