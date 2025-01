Valentijn Driessen onthult dat Sparta praat met grote naam: 'Steijn wil hem er dolgraag bij'

Sparta Rotterdam denkt er nu tóch over na om Winston Bogarde toe te voegen aan de technische staf. Trainer Maurice Steijn ziet de komst van de oud-verdediger nog steeds zitten. Vanwege twee incidenten uit het verleden werd in eerste instantie een streep gezet door de terugkeer van Bogarde op Het Kasteel.

Steijn keerde enkele maanden geleden terug bij Sparta en drong toen direct al aan op een samenwerking met Bogarde. Hugo Borst liet bij ESPN echter al snel weten dat de Rotterdammers twijfels hadden. Dat kwam door enkele voorvallen van jaren geleden waar de voormalig international bij was betrokken.

Na zijn transfer naar Ajax in de jaren negentig spande Bogarde een rechtszaak aan tegen Sparta, omdat hij meende recht te hebben op een deel van de transfersom. Hij raakte daarnaast in 1996 betrokken bij een vechtpartij met enkele supporters van Sparta, na een 3-3 gelijkspel tegen Ajax. Bogarde trok daarbi zijn jasje uit en moest worden tegengehouden. Toenmalig voorzitter Michael van Praag zei destijds dat 'een Ajacied nooit zijn jasje uittrekt'.

Valentijn Driessen onthult in De Oranjewinter dat Sparta ondanks het verleden weer in gesprek is met Bogarde. ''Ik hoor dat er op dit moment weer contact is tussen Sparta en Bogarde. Want Steijn wil hem er dolgraag bij hebben.''

Dave Maasland, die als cyberexpert regelmatig aanschuift in de talkshow, kan het verhaal van Driessen als lid van de raad van commissarissen van Sparta bevestigen. ''Ik heb het ook even gecheckt en inderdaad: die lijnen liggen gewoon open. Dan zal dan wel meer gaan over de individuele begeleiding van spelers, van verdedigers.''

Jack van Gelder juicht het toe dat Sparta Bogarde wil aantrekken als coach voor de verdedigers. ''Daar schijnt hij heel goed in te zijn.''

Bogarde was jarenlang aan Ajax verbonden en werkte in Amsterdam als individuele trainer en assistent-coach van Jong Ajax en de hoofdmacht. De oud-verdediger werkte als rechterhand van Patrick Kluivert bij Adana Demirspor, al was het Turkse avontuur geen lang leven beschoren.