Valentijn Driessen is van mening dat Maurice Steijn een betere trainer is dan Francesco Farioli. De nieuwbakken Sparta-oefenmeester kende in zijn tijd bij Ajax weinig successen, in tegenstelling tot zijn opvolger, maar kan desalniettemin op complimenten rekenen van de chef voetbal van De Telegraaf, al plaats Driessen wel een kanttekening.

Het vraagstuk komt in de podcast Kick-off ter sprake als het over het duel tussen Ajax en PSV van afgelopen zaterdag (3-2) gaat. In die wedstrijd had Chuba Akpom voor de tweede keer op rij, eerder al uit bij Feyenoord (0-2), een basisplaats als vleugelaanvaller, terwijl de Engelsman van origine een centrumspits is.

"Het geheime wapen is Farioli aangeleverd door Steijn", grapt Driessen, "en dat is Akpom op de vleugel. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn."

"Farioli heeft op dit moment bewezen dat hij beter is bij Ajax (dan Steijn, red.), maar wel onder hele andere omstandigheden." De journalist graaft vervolgens in zijn geheugen naar Steijns periode in de Johan Cruijff ArenA, waarin de Amsterdammers op een gegeven moment de laatste plek bezetten.

"Maar Ajax had toen drie wedstrijden minder gespeeld (dan de ploegen erboven, red.)", springt Driessen met terugwerkende kracht in de bres voor de huidig Sparta-trainer. "En ze hadden al tegen de top vijf gespeeld. Maar Farioli doet het nu heel knap door te winnen van Feyenoord en PSV."

De redacteur wijst op het gegeven dat Farioli bij een 'rustiger' Ajax werkt dan Steijn destijds. "Vorig jaar had je een hele andere situatie. Als het bovenin (bij de clubleiding, red.) rommelt, dan drupt het naar beneden en dat is bij Ajax op het moment niet het geval."

"Maar puur gekeken naar de kwaliteiten van de trainer", blaast presentator Pim Sedee de discussie nieuw leven in, "wie maakt de betere indruk?" Driessen reageert stellig. "Dan vind ik Maurice Steijn een betere trainer. De manier waarop hij Sparta toendertijd in de Eredivisie heeft gehouden... Maar bij Ajax doet Farioli het beter."